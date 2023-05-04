Дослідники використовували три інструменти для відбору зразків піщаних дюн з марсіанської Утопії Планітії, низинного регіону в північній півкулі. Вони вважають, що в чітких солоних тріщинах регіону вони знайшли сліди води, що з'явилися набагато пізніше, ніж раніше вважалося.

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Деталі відкриття

Ми дійшли висновку, що ці характеристики поверхні дюн пов'язані з участю рідкої солоної води, що утворилася в результаті танення морозу/снігу, що випадає на солевмісні поверхні дюн,

– каже Цинь Сяогуан, геофізик з Китайської академії наук і перший автор нового дослідження.

Вчені шукають воду на Марсі з кінця 1800-х років, коли деякі астрономи помилково вважали, що помітили "канали", які перетинають поверхню Червоної планети. З того часу дані, отримані з різних зондів, марсоходів і спектроскопічних інструментів, показали, що на поверхні Марса існує невелика кількість замерзлої води на полярних крижаних шапках і всередині кратерів. Решта планети, як вважають дослідники, висохла мільярди років тому.



Схеми та фотографії марсохода Zhurong / Фото IGGCAS​

Знахідки команди можуть перевернути це уявлення. Вони визначили, що візерунки хребтів і тріщин на Utopia Planitia, швидше за все, є результатом танення снігу або морозу. Виходячи зі швидкості вивітрювання та утворення кратерів на поверхні Марса, дослідники вважають, що ці особливості сформувалися від 1,4 мільйона до 400 000 років тому.

Для порівняння, вважається, що перші сучасні люди (homo sapiens) з'явилися близько 300 000 років тому, а це означає, що наші ранні предки, такі як Homo erectus, могли ходити по Землі, коли на Марсі ще текла вода.