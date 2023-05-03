16-метрова антена висунулася лише на третину своєї довжини й не змогла вивільнитися з консолі, що утримує її. Перешкоду, ймовірно, створює один зі штифтів.

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Що відомо

Радар RIME – один із десяти наукових інструментів на борту JUICE. Це перший у своєму роді прилад, що дає змогу на частоті 9 мегагерців проникнути під шар льоду глибиною до 9 кілометрів. Він має першочергове значення для успіху місії з пошуку рідкої води на зледенілих місяцях Юпітера. Однак під час введення в експлуатацію після запуску антена RIME не змогла висунутися більше ніж на третину і не змогла відчепитися від кріплення. У чому саме справа, встановити не вдалося, але, найімовірніше, як думають інженери ESA, причина в одному з маленьких штифтів кілька міліметрів завдовжки, що утримує антену і не дає їй звільнитися.

З 28 квітня команда ESA зробила кілька спроб звільнити антену, але безуспішно. Наступним кроком стане ввімкнення двигуна, щоб струсити інструмент і повернути його до Сонця. Інженери сподіваються, що від тепла штифт нагріється і поверне рухливість.

До завершення етапу перевірки всіх приладів і систем зонда ще залишається два місяці, тож у команди ESA є час знайти рішення.

Нагадаємо, ESA запустила ракету Ariane 5 із зондом JUICE у середині квітня. Цей запуск був особливим для України, адже на корпусі ракети розмістили малюнок 8-річної Ярини Закалюжної з Житомира.