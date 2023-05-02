Занадто довго

Starship і ракета-носій успішно покинули стартовий майданчик 20 квітня 2023 року, однак не змогли відокремитись одна від одної. Масивна конструкція закрутилась і врешті вибухнула. Пізніше з'ясувалося, що SpaceX сама підірвала ракету, як це зазвичай буває під час невдалих спроб запуску. Тепер Ілон Маск каже, що самознищення спрацювало лише через 40 секунд. Здавалося б, це короткий час, однак лише тоді, коли ви впевнені, що ракета вибухне до того, як знову досягне землі.

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Ситуацію певним чином покращило те, що ракета зробила кілька розворотів у повітрі й продовжувала триматися завдяки ввімкненим кільком двигунам. Якби вона почала падати, то за ці 40 секунд могла би бути значно ближче до поверхні – наслідки були б геть іншими. В одному з коментарів щодо невдач того дня Маск заявив, що це сталося тому, що "конструктивні запаси транспортного засобу виявилися кращими, ніж очікували".

Затримка самознищення була не єдиною проблемою після запуску з космодрому SpaceX у Бока-Чіка, штат Техас. Після вибуху уламки розлетілися на площі близько 385 акрів землі, на якій розташовані об'єкт SpaceX і державний парк Бока-Чіка. В останньому випадку ЗМІ повідомляли про пожежу на площі 3,5 акра. Маск тим часом заявляє, що "наскільки відомо, не було завдано жодної значної шкоди навколишньому середовищу".

Федеральне управління цивільної авіації США вже оголосило, що розслідує події та призупинить роботу Starship до тих пір, поки "не буде встановлено, що будь-яка система, процес або процедура, пов'язані з інцидентом, не впливають на громадську безпеку".

Попри все, Маск назвав запуск "успішним" і таким, що "можливо, трохи перевершив очікування". SpaceX заявляла, що здебільшого метою цього тестування був саме початковий зліт ракети.