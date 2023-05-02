Загалом позивачі стурбовані підвищеним ризиком пожеж, забрудненням, світловим і тепловим випромінюванням від випробувань та запусків, що може негативно вплинути на навколишнє середовище.

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Нагадаємо, що після успішного запуску Starship довелося підірвати у польоті після втрати траєкторії. Сама ж ракета виявилася настільки потужною, що після запуску на місці старту утворився невеликий кратер, а уламки бетону розкидало навколо майданчика. Водночас внаслідок старту в небо піднялася велетенська хмара піску фактично утворивши невеликий піщаний шторм.

Про колосальні наслідки старту Starship можна прочитати у нашому окремому матеріалі.

Наслідки тестового запуску Starship

Вибух знищив пусковий майданчик і спричинив пожежу площею 1,4 гектара, яка розкидала попіл над територіями, де мешкають зникаючі види. Пусковий майданчик розташований в одній з найбільш біологічно різноманітних частин континенту, де мешкає кілька видів, що перебувають під загрозою зникнення і охороняються, в тому числі гребінчаста морська черепаха Кемпа і качкодзьоб, маленький береговий птах, який гніздиться на піщаних пляжах. Також тут мешкає оцелот, що перебуває під загрозою зникнення і вважається священним для індіанців Каррізо/Комекрудо.

Претензії до FAA

Позивачі зазначають, що FAA подало більш обмежену оцінку SpaceX замість комплексної екологічної експертизи, визначивши, що запуски не матимуть значного впливу на довкілля. Тепер вони наполягають на проведенні повної оцінки і стверджують, що FAA порушило Закон про національну екологічну політику, не провівши повної оцінки альтернативних варіантів, включаючи запуск ракет з Космічного центру імені Кеннеді замість Бока-Чіка.

Бока-Чіка займає центральне місце в нашій історії. Але ми були відрізані від землі, на якій наші предки жили тисячі років, через SpaceX, яка використовує землі наших предків як зону для своїх ракет,

– заявив у прес-релізі Хуан Мансіас, голова племені Каррізо/Комекрудо в Техасі.

Позивачі також занепокоєні втратою доступу до державного парку і пляжу Бока-Чіка, оскільки під час тестових випробувань та запусків перекривається ключова громадська дорога, що веде до цього району.

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Дозвіл на запуск Starship

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США дозволило SpaceX запускати до 20 ракет на рік протягом наступних п'яти років з космодрому Бока-Чіка. За останні п'ять років на цьому полігоні вибухнуло щонайменше вісім ракет, йдеться у скарзі. SpaceX не вказана як відповідач у позові, оскільки він зосереджується на відповідальності FAA за не дотримання Закону про національну екологічну політику – основоположного екологічного закону США, який гарантує, що громади можуть переглядати екологічні оцінки та надавати свої відгуки.

У відповідь на позов FAA заявило, що не коментує поточні судові процеси, а SpaceX не відразу відповіла на запити. Наразі невідомо, яким буде результат судового процесу і чи призведе він до змін у роботі SpaceX на Starbase в Бока-Чіка.