Як повідомляє 24 Канал, на своїй сторінці у твітері в закритій трансляції Twitter Spaces для підписників, Маск поділився деталями польоту Starship та розповів чого слід чекати від компанії далі. Тим часом SpaceX продовжує готувати майданчик, щоб якомога швидше здійснити наступне випробування найбільшої у світі ракети.

Наслідки польоту Starship Землетрус, вибиті вікна, знищений автомобіль і місто, засипане брудом

Про те, як пройшов політ Starship

Попри вибух, Маск загалом залишився оптимістично налаштованим. Він зазначив, що сам політ пройшов приблизно так, як він і очікував, а в деяких аспектах навіть перевершив його сподівання. Найбільшою ж несподіванкою, за словами глави SpaceX, стало пошкодження майданчика. Нагадаємо, що на місці старту ракети утворився кратер, а під час самого запуску шматки розламаного бетону та піску розкидало навколо майданчика.

Водночас Маск відзначив, що самі пошкодження не надто серйозні і компанія усуне їх найближчим часом, а сам майданчик буде готовим до наступного запуску через 6-8 тижнів. Перед наступним польотом SpaceX "покладе багато сталі під пускову вежу", щоб запобігти пошкодженню стартового майданчика.



Кратер на місці запуску Starship / Фото Toby Li

Однак Маск також визнав деякі проблеми, які виникли під час тестового польоту, наприклад, той факт, що системі завершення польоту першого ступеня знадобилося занадто багато часу, щоб роз'єднати баки. Тепер її доведеться перекваліфікувати і це може зайняти найбільше часу перед наступним польотом.

Маск розповів, що SpaceX втратила зв'язок з кораблем на T+27 секунді польоту через "енергетичну подію", яка спричинила вибух, вибивши теплові екрани двигунів 17, 18, 19 та 20. Ракета продовжувала рухатися на T+62 секунді з двигунами, що продовжували працювати, але на T+85 секунді втратила управління вектором тяги.



Starship у польоті в момент коли "щось пішло не так" / Скриншот 24 Каналу

Він також зазначив, що час спрацювання автономної системи припинення польоту (AFTS) виявився довшим, ніж очікувалося, і склав близько 40 секунд. Крім того, три двигуни не були запущені через проблеми, але Маск уточнив, що вони не вибухнули, а були вимкнені на старті.

Окремо Маск наголосив на тому, що запас міцності космічного корабля виявився кращим, ніж очікувалося, про що свідчить той факт, що він зміг витримати скручування та перевертання після втрати траєкторії.



Момент вибуху Starship в рамках процедури екстреного переривання польоту / Скриншот 24 Каналу

Маск також зазначив, що перед наступним польотом також доведеться вирішити проблему збереження контролю вектора тяги під час польоту.

Зрештою Маск додав, що ракета використовує нетоксичне паливо і попри те, що під час польоту утворилося багато пилу, наскільки відомо компанії, значної шкоди довкіллю завдано не було. Він також зазначив, що SpaceX не планує залучати додаткового фінансування і розраховує витратити близько 2 мільярдів доларів цього року на Starship.

Тестовий політ можна вважати успішним і ось чому

За словами Маска, метою тестового польоту був збір інформації та даних про роботу космічного корабля. Він заявив, що мета ранніх польотів Starship – дізнатися якомога більше і вдосконалити конструкцію космічного корабля, перш ніж він буде використаний для майбутніх місій, таких як місія Artemis III.

Крім того, Маск наголосив, що компанії конче потрібно було звільнити майданчик від застарілої версії Starship, оскільки вже зараз компанія підготувала куди досконаліші версії космічного корабля і вони давно чекають на свій політ.



Старт ракетної системи Starship / Фото SpaceX

Орбіта вже в цьому році

Маск висловив упевненість у здатності SpaceX досягти головної мети Starship у 2023 році, а це повноцінний успішний орбітальний політ. Він зазначив, що компанія зробила значні вдосконалення в надважкій ракеті-носії Booster 9 і не тільки, і що він очікує, що наступний політ має усі шанси досягнути мети. Загалом Маск припустив, що ймовірність досягнення орбіти за допомогою Starship цього року становить 80%, а протягом наступних 12 місяців – майже 100%.

А тим часом Польоти Starship призупинили на час розслідування попереднього запуску: скільки це триватиме

SpaceX продовжує працювати

В цілому, хоча перший тестовий політ виявився не таким ефектним, як багато хто розраховував, ітеративний підхід, якого дотримується SpaceX у будівництві своїх ракет передбачає шлях до успіху через невдачі та роботу над помилками. Загалом компанія залишається оптимістично налаштованою щодо майбутнього космічного корабля Starship і продовжує роботу над системою.