Нагадаємо, 20 квітня найбільша в історії людства ракета, вагою в 5000 тонн, нарешті піднялася в повітря. Під час старту ракета-носій Super Heavy одночасно запустила понад два десятки двигунів Raptor, підірвавши стартовий майданчик. На його місці залишися великий кратер. Політ завершився вибухом – SpaceX сама підірвала ракету після того, як вона втратила орієнтацію та відхилилася від курсу.

Цікаво Землетрус, вибиті вікна, знищений автомобіль і місто, засипане брудом: наслідки запуску Starship

Розслідування

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило всі подальші випробування Starship на час розслідування. Зазначимо, що це стандартна процедура відомства під час "розслідування нещасних випадків".

Згідно із заявою управління авіації, апарати проєкту Starship не запускатимуть доти, доки агентство не визначить, що будь-яка система, процес або процедура, пов'язана з інцидентом, не впливає на громадську безпеку. Термін розслідування поки невідомий, однак з огляду на попередній досвід, вивчення аварії може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, пише Business Insider.

Залежно від обставин, деякі розслідування інцидентів можуть завершитися за кілька тижнів. Інші, складніші розслідування, можуть зайняти кілька місяців,

– повідомили виданню в електронному листі представники FAA.

Глава SpaceX Ілон Маск раніше критикував правила Федерального управління цивільної авіації США за те, що вони "уповільнюють" запуск Starship. Попереднє розслідування неполадок затримало випробувальний політ майже на три тижні.

Як зазначає джерело, глава компанії Ілон Маск висловив готовність знову запустити ракету протягом двох місяців. Мільярдер поки не коментував нове розслідування. Мовчить і SpaceX.