Термоелектричний генератор використовує різницю температур між гарячими вихлопними газами та навколишнім середовищем для створення електричного струму, повідомляє 24 Канал з посиланням на ACS Applied Materials & Interfaces.

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Для цього вчені застосували напівпровідниковий матеріал на основі телуриду вісмуту, який дозволяє електронам рухатися від гарячої зони до холодної, генеруючи енергію.

Однак ключовим викликом було підтримання температурного градієнта. Без належного охолодження пристрій швидко втрачав ефективність, оскільки холодна частина теж нагрівалася. Традиційні методи, такі як водяне охолодження, робили конструкцію громіздкою.

Щоб уникнути цього, дослідники розробили компактний радіатор у вигляді циліндра з ребристими виступами. Він кріпиться навколо вихлопної труби, використовуючи природний потік повітря для відведення тепла.

Ефективність винаходу

За результатами експериментів, опублікованими в журналі ACS Applied Materials & Interfaces, прототип генератора досяг максимальної потужності 40 Вт – достатньо для живлення звичайної лампочки.

У тестах, що імітували рух автомобіля на високій швидкості, система генерувала вже 56 Вт. А для гелікоптерів, які мають інтенсивніший повітряний потік, потужність сягала 146 Вт.

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Дослідники вважають, що їхня розробка може відкрити шлях до широкого використання термоелектричних пристроїв у транспортній індустрії. Вона не тільки підвищить ефективність двигунів внутрішнього згоряння, але й допоможе зменшити втрати енергії, що нині просто викидається в атмосферу.