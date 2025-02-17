Термоэлектрический генератор использует разницу температур между горячими выхлопными газами и окружающей средой для создания электрического тока, сообщает 24 Канал со ссылкой на ACS Applied Materials & Interfaces.

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Для этого ученые применили полупроводниковый материал на основе теллурида висмута, который позволяет электронам двигаться от горячей зоны к холодной, генерируя энергию.

Однако ключевым вызовом было поддержание температурного градиента. Без надлежащего охлаждения устройство быстро теряло эффективность, поскольку холодная часть тоже нагревалась. Традиционные методы, такие как водяное охлаждение, делали конструкцию громоздкой.

Чтобы избежать этого, исследователи разработали компактный радиатор в виде цилиндра с ребристыми выступами. Он крепится вокруг выхлопной трубы, используя естественный поток воздуха для отвода тепла.

Эффективность изобретения

По результатам экспериментов, опубликованным в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, прототип генератора достиг максимальной мощности 40 Вт – достаточно для питания обычной лампочки.

В тестах, имитирующих движение автомобиля на высокой скорости, система генерировала уже 56 Вт. А для вертолетов, которые имеют интенсивный воздушный поток, мощность достигала 146 Вт.

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Исследователи считают, что их разработка может открыть путь к широкому использованию термоэлектрических устройств в транспортной индустрии. Она не только повысит эффективность двигателей внутреннего сгорания, но и поможет уменьшить потери энергии, что сейчас просто выбрасывается в атмосферу.