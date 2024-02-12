Крадіжка стосувалася проєкту Titan, в рамках якого Apple уже багато років розробляє власний автомобіль із системою автономного водіння. Ми майже нічого не знаємо про її напрацювання, але вже не раз чули, як хтось намагається викрасти секретні технології, щоб передати їх Китаю.

Дивіться також Дослідник безпеки скористався своїми знаннями, щоб надурити Apple на 2,5 мільйона доларів

Деталі

Сяоланг Чжан був звинувачений у крадіжці комерційної таємниці ще у 2018 році. Тоді повідомлялося, що він узяв відпустку по догляду за дитиною, але замість цього поїхав до Китаю. Коли ж відпустка повинна була скінчитися, він повідомив компанії Apple, що не повернеться.

Чжан повідомив Apple, що переїжджає до Китаю, щоб піклуватися про свою хвору матір і працювати на автовиробника під назвою XMotors, китайського стартапу, що розробляє технологію автономного керування автомобілями. Однак цей план не здійснився, оскільки влада перехопила його в міжнародному аеропорту Сан-Хосе, коли він намагався сісти на рейс до Пекіна. Apple стверджує, що помітила дивну поведінку Чжана приблизно в той час, коли він пішов з компанії, що стало приводом для розслідування, яке провела команда з безпеки нових продуктів компанії. Воно включало перевірку його мережевої активності та пристроїв Apple, які були здані, коли він покинув компанію.

Під час роботи в Apple Чжан працював над кількома продуктами, в тому числі над розробкою і тестуванням плат, здатних аналізувати дані з датчиків. Однією зі сфер його особливої уваги була технологія безпілотних автомобілів Apple Project Titan. В ході розслідування було виявлено, що Чжан викрав численні файли з Apple, в тому числі 25-сторінковий документ з інженерними схемами друкованої плати для автономного транспортного засобу.

Після пред'явлення звинувачень у 2018 році Чжан не визнав себе винним, але в серпні 2022 року остаточно визнав свою провину, уклавши угоду з урядом США.

За вироком суду Чжан відбуде 120 днів ув'язнення з випробувальним терміном на три роки. Крім того, він має сплатити 146 984 доларів США.

Варто зазначити, що Чжану загрожувало 10 років ув'язнення, а також штраф у розмірі 250 000 доларів, але вирок пом'якшили.