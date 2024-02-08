Добро переходить на темну сторону

Замість того, щоб повідомити про знайдену вразливість, Ноа Роскін-Фрейзі, який працює в ZeroClicks Lab, скористався нею, щоб виманити подарункові картки та продукти на суму близько 2,5 мільйонів доларів. Найцікавіше, що колись він отримав "особливу подяку від Apple за допомогу в усуненні вразливостей у WiFi", а також є автором численних звітів про інші вразливості.

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Як повідомляється, Роскін-Фрейзі знайшов вразливість у внутрішній системі Apple, відомій як Toolbox. Це система, за допомогою якої компанія ставить замовлення в режим очікування, під час якого їх можна редагувати.

404Media повідомляє, що він з допомогою колеги-дослідника Кіта Латері використав ескалаційну атаку, щоб залізти в систему. Обоє застосували інструмент для скидання пароля, щоб отримати доступ до облікового запису співробітника компанії, описаній лише як "Компанія B", але яка, як видається, є сторонньою фірмою, що надає послуги з підтримки клієнтів Apple.

Цей обліковий запис був використаний для доступу до інших облікових записів у цій же компанії, один з яких надавав доступ до її VPN-серверів. Саме звідти, як повідомляється, вони змогли отримати доступ до системи Toolbox компанії Apple.

У звіті йдеться, що вони розміщували замовлення під вигаданими іменами, а потім використовували Toolbox, щоб змінити суму до сплати на 0 доларів , а також додавали до замовлень додаткові пристрої, "такі як телефони і ноутбуки", без будь-яких додаткових платежів.

, а також додавали до замовлень додаткові пристрої, "такі як телефони і ноутбуки", без будь-яких додаткових платежів. Інші замовлення, вартість яких було змінено на нуль, стосувалися подарункових карток, які потім можна було використати для покупок в магазинах Apple або перепродати за високий відсоток від їхньої номінальної вартості.

за високий відсоток від їхньої номінальної вартості. Хоча для товарів використовувалися фальшиві імена та адреси доставки, один з двох обвинувачених також використав систему для продовження контракту AppleCare для себе і своєї сім'ї.

Найцікавішим моментом у цій історії є те, що лише через два тижні після арешту Ноа, Apple подякувала обвинуваченому в оновленні безпеки, згадавши його, як людину, що допомогла виправити діру в безпеці.