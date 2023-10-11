USB-C на iPhone 15 Pro заряджає павербанк

Користувач Reddit підключив свій iPhone 15 Pro до павербанку Anker, і результати виявилися прямо протилежними тому, що повинно було статися: смартфон заряджав павербанк, а не навпаки.

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Моделі iPhone 15 Pro випущені з можливістю зворотної дротової зарядки. Власники пристроїв мають можливість заряджати інші ґаджети та навіть інші iPhone, підключивши їх до свого смартфона – він віддаватиме енергію свого акумулятора. Однак для роботи цієї функції обов'язковою є одна умова: інша сторона повинна мати менший заряд, ніж ваш смартфон. Якщо ж його батарея має менший запас енергії, то він почне заряджатися сам.

У випадку автора допису на Reddit вийшло навпаки: смартфон почав заряджати павербанк, хоча той мав вищий рівень заряду.

Неясно, чи знає Apple про цю проблему і наскільки вона поширена. Функція розроблялася для живлення невеликих пристроїв, таких як Apple Watch, AirPods та iPhone, а не павербанків.

Імовірно, виправлення надійдуть з наступними оновленнями iOS 17, яка досі перебуває в процесі розробки.

Нагадаємо, всього у лінійці iPhone 15 є 4 пристрої: