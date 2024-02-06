Перш за все зазначимо, що вся серія вийде у вересні, якщо не буде ніяких затримок у поставках. Тож усе, що сьогодні з'являється в мережі, варто сприймати як чутки. Компанія завжди тестує кілька варіантів пристроїв, щоб врешті вибрати щось одне й випустити на ринок. Тому будь-які характеристики можуть бути змінені в наступні місяці, якщо Apple вирішить, що їй це не підходить.

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Як і можна було очікувати, Apple представить новий процесор A18 . Його попередник виготовлений з використанням 3-нанометрового техпроцесу TSMC першого покоління. І хоча ми знаємо, що компанія вже зарезервувала собі чергу на чипи за технологією двох нанометрів, з'являться вони не так швидко – лише в iPhone 17. Натомість A18 теж будуть 3-нанометрові, але використають переваги вдосконаленого вузла N3E. З цим переходом вересневий чип компанії стане лише третім процесором для смартфонів поряд з Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400, який використовує 3-нанометрову літографію другого покоління. Ми можемо очікувати покращення продуктивності та енергоефективності, але про конкретні цифри говорити ще занадто рано. Разом із тим це точно не буде якесь революційне оновлення, яке змусить конкурентів панікувати. Швидше такий собі проміжний варіант перед двома нанометрами, оновлення заради оновлення, щоб було про що згадати на презентації.

. Його попередник виготовлений з використанням 3-нанометрового техпроцесу TSMC першого покоління. І хоча ми знаємо, що компанія вже зарезервувала собі чергу на чипи за технологією двох нанометрів, з'являться вони не так швидко – лише в iPhone 17. Натомість A18 теж будуть 3-нанометрові, але використають переваги вдосконаленого вузла N3E. З цим переходом вересневий чип компанії стане лише третім процесором для смартфонів поряд з Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400, який використовує 3-нанометрову літографію другого покоління. Ми можемо очікувати покращення продуктивності та енергоефективності, але про конкретні цифри говорити ще занадто рано. Разом із тим це точно не буде якесь революційне оновлення, яке змусить конкурентів панікувати. Швидше такий собі проміжний варіант перед двома нанометрами, оновлення заради оновлення, щоб було про що згадати на презентації. Ми також дізналися, що iPhone 16 Pro матиме багато покращень як зовні, так і всередині . Відразу два джерела повідомили, що ця модель отримає більший дисплей. Але якщо в одному випадку інсайдер стверджує, що це не призведе до збільшення розміру всього корпусу, то в іншому витоку кажуть, що буде саме так. Модель 16 Pro нібито отримає 6,3-дюймовий дисплей проти 6,1 дюйма у нинішньої актуальної моделі. Pro Max при цьому буде 6,8-дюймовим. Якщо Смартфон таки отримає більший корпус, це означає, що інженери зможуть вмістити в нього перископічний об'єктив. iPhone 15 Pro Max має тетрапризмовий об'єктив для 5-кратного оптичного зуму, але менший варіант не має такої можливості через свої розміри.

. Відразу два джерела повідомили, що ця модель отримає більший дисплей. Але якщо в одному випадку інсайдер стверджує, що це не призведе до збільшення розміру всього корпусу, то в іншому витоку кажуть, що буде саме так. Модель 16 Pro нібито отримає 6,3-дюймовий дисплей проти 6,1 дюйма у нинішньої актуальної моделі. Pro Max при цьому буде 6,8-дюймовим. Якщо Смартфон таки отримає більший корпус, це означає, що інженери зможуть вмістити в нього перископічний об'єктив. iPhone 15 Pro Max має тетрапризмовий об'єктив для 5-кратного оптичного зуму, але менший варіант не має такої можливості через свої розміри. Крім того, інсайдер також згадує, що Apple планує випустити iPhone 16 Pro з новою фізичною кнопкою на корпусі . Торік ми отримали одну таку кнопку Дії (не плутати з українським застосунком Дія), яка дозволяє встановити на неї те чи інше завдання для швидкого запуску. Вона розташована над кнопками звуку. Цього разу це нібито буде пласка або навіть "втоплена в корпус" кнопка на іншому боці рамок, десь під кнопкою живлення. Потрібна вона для керування камерою і дозволить швидко її запустити, робити знімки та інше. Імовірно, одна кнопка матиме багато функцій, залежно від кількості та тривалості натискання. Якщо така кнопка дійсно з'явиться в iPhone 16 Pro, то її можна очікувати й у 16 Pro Max. Ще для попередніх моделей чутки пророкували нову сенсорну кнопку з вібровідгуком, який імітує віддачу від натискання, але ми її так і не отримали. Можливо, це буде саме вона.

. Торік ми отримали одну таку кнопку Дії (не плутати з українським застосунком Дія), яка дозволяє встановити на неї те чи інше завдання для швидкого запуску. Вона розташована над кнопками звуку. Цього разу це нібито буде пласка або навіть "втоплена в корпус" кнопка на іншому боці рамок, десь під кнопкою живлення. Потрібна вона для керування камерою і дозволить швидко її запустити, робити знімки та інше. Імовірно, одна кнопка матиме багато функцій, залежно від кількості та тривалості натискання. Якщо така кнопка дійсно з'явиться в iPhone 16 Pro, то її можна очікувати й у 16 Pro Max. Ще для попередніх моделей чутки пророкували нову сенсорну кнопку з вібровідгуком, який імітує віддачу від натискання, але ми її так і не отримали. Можливо, це буде саме вона. Схеми показують, що дизайн базового iPhone 16 нагадує iPhone 12, оскільки датчики камери переходять з діагонального на вертикальне розташування. Плато камери досить сильно виступає порівняно з поточними моделями. Потенційно це може означати, що компанія працює над встановленням більших сенсорів. Раніше повідомлялося, що iPhone 16 і iPhone 16 Plus можуть отримати сканер LiDAR для просторової відеозйомки (щоб створювати відео для нової гарнітури Vision Pro). LiDAR-сканер відповідає за збір даних про глибину, і наразі ця функція присутня в останніх моделях iPhone 15 Pro та Pro Max.

Цікаво, що навіть тут ми бачимо нову кнопку (ту, що, ймовірно, для камери), яка виділена менш чіткими контурами під кнопкою живлення, ніби натякаючи, що вона буде втопленою в корпус або взагалі сенсорною. Тож імовірно, її отримають всі чотири моделі, а не лише дві дорожчі.

І нарешті, штучний інтелект. Про нього ми не знаємо майже нічого, однак можемо відкинути нещодавні чутки про те, що Apple нічого не випустить цього року. Сам Тім Кук заявив, що ми можемо очікувати анонс уже найближчим часом. Імовірно, перші подробиці публіці дадуть на WWDC 2024 у червні. На першому етапі інвестиції в галузь можуть сягнути одного мільярда доларів. Щодо функціональності можна припустити, що в смартфонах з'являться як мінімум всі ті ж функції, які мають конкуренти, а на додачу до них кілька оригінальних. Можна не сумніватися, що багато з них стосуватимуть камери та роботи з фотографіями.

Цікаво, що деякі аналітики вже передбачають падіння продажів iPhone 16, оскільки смартфони нібито не запропонують нічого принципово нового. Так, відомий інсайдер Мін-Чі Куо пише про падіння на цілих 15%. Що ж, можемо посперечатися на прикладі цьогорічних смартфонів Samsung. Хоча ми ще не бачили звітів про продажі, в мережі помітний певний ажіотаж довкола Galaxy S24 Ultra, який апаратно не сильно змінився, але впровадив низку дуже цікавих і корисних функцій штучного інтелекту. Це дуже зацікавило користувачів – у мережі можна знайти величезну кількість публікацій з новинками, зокрема й про перехід на Galaxy після багатьох років користування iPhone. Чи можна очікувати, що ШІ-рішення від Apple будуть не менш цікавими? Безумовно. Уміння компанії упаковувати й подавати навіть найбільш тривіальні функції змусить потенційних покупців мріяти про новий iPhone 16 Pro Max.