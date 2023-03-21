Судячи з нової патентної заявки від 16 березня компанія шукає способи запобігти серйозним пошкодженням екрану в разі падіння пристрою. Телефон теоретично зможе самостійно закриватися до потрапляння на землю.

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Що відомо

У заявці "Пристрій з дисплеєм, що сам прибирається, і методи захисту екрана за допомогою виявлення падіння" передбачається, що смартфон міститиме в собі датчик падіння або акселерометр, який активує механізм автоматичного складання дисплея. Але це може не спрацювати, якщо пристрій падатиме з невеликої висоти – система просто не встигне зреагувати.

Як зазначено в патентній заявці, навіть складання дисплея під кутом менш ніж 180 градусів забезпечить певний захист, оскільки удар припаде на краї мобільного пристрою, а не на сам дисплей.

Чутки про iPhone з екраном, який буде складатись удвоє, циркулюють у мережі вже кілька років без підтверджень з боку Apple. Компанія подавала різні патентні заявки, що показують, який вигляд може мати її пристрій. В одному дизайні був виступ у верхній частині телефону, щоб користувач міг отримати доступ до камери, не розгортаючи його.

Керівник відділу досліджень CCS Insight Бен Вуд заявив CNBC у жовтні минулого року, що ціна складного iPhone, ймовірно, складе близько 2500 доларів. Найдорожчий iPhone 14 Pro Max зараз коштує близько 1599 доларів.

Сьогодні ринок потроху наповнюється складними смартфонами, хоча їхня частка дуже мізерна – 14 мільйонів пристроїв. Найбільшим гравцем тут є Samsung з її лінійками Galaxy Fold та Galaxy Flip, яких продалося близько 12 мільйонів. Свої аналоги мають багато китайських компаній. Також ходять чутки про такий смартфон від Google, але компанія також нічого не підтверджує та не спростовує.

Традиційно нагадуємо, що будь-які патенти не означають їх обов'язкове впровадження. Багато компаній, а особливо Apple патентують все підряд у надії, що якась із технологій виявиться вдалою, однак більшість з них так і не доходять до виробництва.