Що відомо

За повідомленнями ірландських ЗМІ, після розслідування підозрюваний був затриманий з героїном на суму близько 1500 доларів США біля в'язниці Кловергілл на заході Дубліна. Він також може бути причетний до контрабанди заборонених речовин у сусідню в'язницю Вітфілд. Подальші обшуки в його будинку виявили 250 000 доларів готівкою та інші докази неправомірних прибутків.

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Як зазначає влада, його дії призвели до того, що пенітенціарні заклади в цьому регіоні заполонили потоки героїну та діаморфіну.

Під час судового засідання минулого тижня підсудного описали як "дідуся", хоча йому всього 44 роки. Цей дідусь, як повідомляється, визнав свою причетність до доставки наркотиків до в'язниць. Після заслуховування свідчень під час першого слухання суддя призначив заставу в розмірі всього лише 2400 доларів і дозволив підсудному залишитися на волі, щоб він міг бути присутнім на хрестинах одного зі своїх онуків.

ЗМІ вказують на вельми незвичайну поблажливість з боку суду в цій ситуації. Вона, як зазначає джерело, є ще більш помітною з огляду на все більш зухвалу діяльність з використанням дронів та інших засобів для контрабанди наркотиків у в'язницях Ірландії, а також поведінку ув'язнених, які останнім часом намагаються знімати на відео процес вживання наркотиків, насміхаючись над владою.

Нещодавня стаття в ірландському Irish Daily Mirror містить подробиці про низку знятих на мобільні телефони відео, завантажених у соцмережі, на яких ув'язнені вживають заборонені речовини, принижуючи при цьому нездатність чиновників зупинити їх.

Використання дронів для транспортування наркотиків та іншої контрабанди до в'язниць стало справжнім прокляттям для влади в США, Європі та Латинській Америці. Це особливо проблематично, оскільки у таких закладах, як правило, немає або майже немає засобів захисту від БПЛА, які могли б ідентифікувати або зменшити кількість таких польотів.