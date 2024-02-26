У цьому документі чітко сказано, що країни "не повинні розміщувати ядерну зброю або іншу зброю масового знищення на орбіті або на небесних тілах, а також розміщувати їх у космічному просторі в будь-який інший спосіб".

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Російська зброя, яка, як вважають, призначена для знищення супутників шляхом випромінювання потужних енергетичних хвиль, безумовно, порушить договір. Як повідомляється, офіційні особи заявили Москві, що таємничий пристрій загрожуватиме інтересам національної безпеки Америки. Враховуючи, що сучасний світ ефективно тримається на супутникових технологіях, це виглядає цілком логічним.

WSJ пише, що прямо зараз президент Байден намагається згуртувати міжнародну опозицію проти цієї зброї серед союзників та інших країн G-7. Дипломатичні зусилля включають звернення до Індії і Китаю, які є союзниками Росії. Це назвали "рідкісною можливістю для антиросійської співпраці між США і Китаєм".

Існує так мало просторів для можливого стратегічного зближення США і Китаю за рахунок Росії. Це одна з них,

– сказав неназваний американський чиновник.

В рамках цих зусиль директор ЦРУ Вільям Бернс зв'язався з главою російської розвідки Сергієм Наришкіним, хоча незрозуміло, про що саме йшлося під час цих обговорень. І хоча більшість деталей про цю зброю залишаються засекреченими, законодавці, включаючи республіканця Майка Тернера, який минулого тижня вперше попередив громадськість про можливу загрозу національній безпеці, загадково вимагаючи від Байдена розсекретити інформацію про можливий "дестабілізуючий іноземний військовий потенціал", в цілому задоволені планом адміністрації Байдена зупинити будь-які запуски космічної зброї. "У всіх нас склалося дуже сильне враження, що адміністрація ставиться до цього дуже серйозно та має план [дій]", – каже Тернер, який очолює Комітет з питань розвідки Палати представників.

Тим часом диктатор Путін продовжує заперечувати, що ця зброя взагалі існує. Нещодавно він заявив російським пропагандистам: "Ми не тільки закликаємо до дотримання існуючих угод, які у нас є в цій сфері, а й багато разів пропонували посилити ці спільні зусилля".