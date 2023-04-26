У рамках амбітного наукового експерименту Беатріс Фламіні, досвідчена альпіністка й шукачка пригод, провела 500 днів ізольовано в печері глибоко під землею, майже без контакту з людьми та без жодного сонячного світла. Фламіні пішла туди у віці 48 років, а вийшла у 50. Жінка розповідає, що це було для неї як відпочинок та релаксація.

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Експеримент

Коли минулого тижня вона нарешті вийшла назовні, Фламіні підсумувала свій досвід як "чудовий, неперевершений".

Насправді я не хотіла виходити,

– додала вона пізніше.

Коли її запитали, як їй вдалося зберегти здоровий глузд, вона відповіла: "Я дуже добре ладнаю з собою".

Фламіні зустрічав невеликий натовп лікарів, науковців, журналістів та звичайних людей, яким вона сказала, що здивована, що її час уже закінчився.

Я спала – або принаймні дрімала – коли вони спустилися за мною. Я подумала, що щось сталося. Я сказала: "Вже? Не може бути". Я ще не закінчила свою книгу",

– сказала Фламіні.

А книг у неї було вдосталь. Вчена каже, що за час перебування під землею вона прочитала близько 60 книг. Окрім читання, вона також убивала час, пишучи, малюючи, в'яжучи маленькі шапочки та документуючи свій досвід з двома GoPro.

Хоча протягом усього часу перебування під землею Фламіні була практично на самоті, за нею злегка наглядала команда вчених – вони залишали їй їжу, не вступаючи в контакт, і забирали відходи.

Фламіні була налаштована на те, щоб звести спілкування до абсолютного мінімуму, і наполягала на тому, щоб науковці навіть не повідомляли їй про смерть близької людини.

За даними NPR, Фламіні підрахувала, що провела там лише близько 170 днів, і втратила лік часу приблизно через два місяці. Це досить велика розбіжність між її сприйняттям і фактичним часом, що минув.

Для чого це все

Відправивши її під землю, вчені сподівалися краще зрозуміти, як людина впорається з такою тривалою самостійною спелеологічною подорожжю. А що може бути кращим способом спостерігати за цим, ніж розіграти реальну ситуацію? Проєкт отримав назву "Печера часу", і, виходячи з досвіду Фламіні, це влучна назва.

Лікарі та вчені хочуть вивчити вплив цього досвіду на її здоров'я. NPR зазначає, що кілька університетів вже висловили зацікавленість у вивченні впливу на її циркадний ритм та сприйняття плину часу.