Як працюватиме нова функція

Зазначається, що під час розробки ключовий акцент було зроблено на захисті приватності. Так користувачі матимуть чіткий контроль над тим, хто зможе переглядати їхні історії. Як повідомляє 24 Канал, можна буде обирати, чи зробити свої історії доступними для всіх, лише для тих, хто є в їхньому списку контактів (з можливістю зробити винятки), для обраної групи контактів або для списку близьких друзів, про це Дуров написав на своїй сторінці у телеграмі.

Дивіться також Шкідливі звички онлайн спілкування та як їх позбутися: поради психолога та фахівців Viber

Щоб забезпечити легкий доступ, не займаючи зайвого місця на екрані, "Історії" будуть розміщені в окремому розділі, розташованому у верхній частині списку чату. Користувачі також матимуть можливість приховувати історії, опубліковані їхніми контактами, перемістивши їх у спеціальний розділ "Приховані" в області "Контакти".

Крім того, користувачі зможуть обирати, на який час приховати історію: на 6, 12, 24 або 48 годин, або ж дозволити їй постійно відображатися у своєму профілі відповідно до налаштувань видимості.



"Історії" розміщуватимуться в області екрана над переліком чатів / Скриншот з відео Telegram

Окрім стандартного контенту, користувачі матимуть можливість додавати підписи, що надають додатковий контекст, а також посилання на інших людей або посилання на веб-ресурси. Для тих, хто шукає більш творчі варіанти, функція буде підтримувати одночасний запис як з передньої, так і з задньої камери.

Ця нова функція дозволить користувачам отримати більше інформації про людей, з якими вони спілкуються, за умови, що вони надали доступ до перегляду їхніх історій. Крім того, користувачі зможуть репостити повідомлення з каналів у свої історії, що потенційно сприятиме легшому поширенню цікавого контенту.

Читайте на сайті Розташування вашого смартфона можна визначити за затримкою в доставці SMS

Коли сторіз з'являться у Телеграмі

Дуров зазначив, що наразі "Історії" перебувають на завершальній стадії тестування і будуть доступні користувачам у перших числах липня.