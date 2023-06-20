За даними ГО ОПОРА, 79% українців щодня користувалися інтернетом у 2022 році (а серед молоді до 30 років — 100%). Тенденцію до перенесення життя в онлайн підтверджує і світова статистика: агенція DataReportal у своєму звіті за жовтень 2022 зазначає, що в середньому користувач проводить в інтернеті більше ніж 6 годин.

Також прочитайте Які функції Viber допоможуть зробити спілкування в чатах комфортним

Разом зі збільшенням частки часу в онлайні в користувачів формуються нові звички, що можуть стати причиною стресу: постійний моніторинг вхідних повідомлень та новин, невміння відкласти смартфон та "вийти в офлайн" тощо. Команда Rakuten Viber разом з Аліною Шумак зібрали топ таких звичок і діляться порадами, як їх подолати.

Я постійно смикаюсь через вхідні повідомлення з роботи, навіть якщо давно закінчився робочий день і я з сім’єю чи на зустрічі з друзями.

Аліна Шумак виокремлює три причини подібної поведінки. Перша – позитивне підкріплення з боку професійного середовища.

Через те, що я як працівник майже завжди доступна для комунікації, мої колеги можуть давати мені позитивний фідбек, що стимулює мене залишатися залученою у роботу. Таке підкріплення може мати значення не лише стосовно керівництва, а й у горизонтальній площині, де моя спільнота приймає постійну залученість як безумовний стандарт професії,
– зазначає Аліна Шумак.

Друга потенційна причина – загальна тривожність. В умовах невизначеності психіка мобілізується на передбачення та завчасне вирішення потенційних негараздів, що створює тривожний фон – це підвищує чутливість до стимулів і запускає каскад роздумів на тему: "а що може статись".

І третя – високі особисті стандарти.

Будучи вимогливим до себе, я не можу дати собі більше простору навіть поза робочим середовищем, адже сильно переживаю про можливу негативну реакцію або відгук, що вплине на моє переживання себе як спеціаліста,
пояснює Аліна Шумак.

Серед порад, які можуть допомогти подолати таку звичку, Аліна Шумак виокремлює наступні:

  • Встановлюйте кордони – чітко розмежовуйте робочий та особистий час.
  • Розставляйте пріоритети – вільний час так само важливий, як і робота. До того ж він додає продуктивності. Приділяйте увагу іншим аспектам життя поза онлайном, які мають для вас значення.
  • Встановлюйте правила користування гаджетами для себе. Наприклад, у певні години вечора ви не перевіряєте чати.
  • Проаналізуйте власні стандарти та професійні очікування – скоригуйте те, що мало відповідає актуальній реальності, залишивши ті вимоги до себе, що більше відповідають зоні найближчого розвитку. Можна задати собі загальні питання: "Чи маю я залишатись онлайн увесь час, щоб бути продуктивним і досягати цілей?", "Чи є це гарантом успішного виконання завдання?" тощо.
  • Використовуйте технологічні засоби контролю часу в смартфоні, зокрема, функції "тихого режиму". Вмикайте цей режим поза робочими годинами.

Читайте на сайті Мережеві сховища My Cloud зі старою прошивкою відключили від хмари – перелік пристроїв

Щоб не відволікатися на повідомлення без необхідності, вимкніть сповіщення окремих чатів або груп.

Як вимкнути сповіщення окремих чатів/груп: відкрийте Viber та натисніть "Чати" → оберіть чат, сповіщення якого бажаєте вимкнути → натисніть значок інформації (Android) або назву чату (iOS) → перейдіть до меню "Інформація про чат і параметри" → увімкніть режим "Вимкнути сповіщення у чаті".

Коли я онлайн, я відчуваю тиск, ніби маю всім відповісти одразу. Якщо не відповім — хтось обовʼязково образиться, тому я нехтую власними ресурсами заради оперативного фідбеку.

За словами лікарки-психіатра, подібна звичка підтримує загальне відчуття тривожності на рівні, де власне самопочуття починає важити менше, ніж цей дещо застарілий соціальний договір.

У соціумі існує деяке упередження з приводу того, що комунікація в онлайн-середовищі формується миттєво, що трохи не враховує реальність, де людина може бути зайнята зовсім іншими справами, перебуваючи онлайн. Це ілюзорна доступність 24/7, яку ми часто перетворюємо у власний внутрішній стандарт. Якщо я відходжу від подібного стандарту, я ризикую отримати негативну реакцію у свій бік або болісно зустрічатися з тим, що хтось інший може не відповідати за першим покликом,
– коментує Аліна Шумак.

Подолати цю звичку допоможе, зокрема, комунікація: повідомляючи співрозмовнику про те, чи можу я зараз приділити увагу питанню, чи зроблю це пізніше, можна і подбати про власний ресурс, і не змушувати співрозмовника здогадуватись, коли саме він або вона отримає відповідь.

Якщо ви нервуєте, що не можете відповісти одразу всім, коли перебуваєте в онлайні — приховайте свій статус у мережі. Зауважте, що функція приховання часу останнього візиту та статусу "В мережі" може бути увімкнена лише раз на добу.

Як увімкнути: відкрийте Viber на телефоні → перейдіть до меню Додатково (Android) або (iOS) → оберіть меню "Конфіденційність" → параметри "Переглянуто" та "В мережі": вимикаємо їх, знявши прапорець.

Я занадто багато інформації отримую на день і нерідко мені буває складно згадати або знайти, які задачі я маю виконати.

Розпорошення уваги притаманне перевантаженому інформаційному простору, в якому ми всі зараз перебуваємо. Щоб подолати цю звичку, варто відокремлювати задачі від повідомлень новинного характеру, а також приділити увагу пріоритетності завдань.

Щоб не губити найважливіше за день і завжди мати під рукою потрібні посилання, контакти, задачі та інше — скористайтеся функцією "Мої нотатки" у Viber.

Для того, щоб відкрити "Мої нотатки" у Viber: відкрийте Viber на телефоні → перейдіть до меню Додатково (Android) або (iOS) → оберіть "Мої нотатки" → напишіть повідомлення з необхідними даними (як зазвичай ви робите для адресатів) і відправте → одразу після відправки повідомлення "Мої нотатки" будуть закріплені у меню "Чати" і ви зможете пересилати туди всі важливі повідомлення та записувати нагадування для себе.

Я починаю сильно тривожитись, коли отримую повідомлення від рідних

Поруч із любовʼю до найрідніших часто йде невпинне піклування про їх добробут, що нерідко результує у хвилювання. Певний власний негативний досвід або прецеденти у знайомих людей, що призвели до негараздів після проігнорованого повідомлення, можуть мати сильний емоційний вплив.

Серед порад, які можуть в цьому допомогти, експерт виокремлює наступні:

  • Порефлексуйте про цінність людини у своєму житті.

Це скоріш за все не вилікує хвилювання, але допоможе додати нотки приємних переживань у момент отримання повідомлення,
– зазначає Аліна Шумак.

  • Приділяйте увагу позитивному досвіду.

Тривога зазвичай існує в межах невизначеності та в деяких випадках лікується інформованістю. Тобто в момент, коли ви відкриєте повідомлення, тривога найімовірніше знизиться. Якщо там не буде поганих новин, спробуйте трохи затриматись в усвідомленні, що все добре і поки можна за них не хвилюватись,
– додає Аліна Шумак.

Дивіться також У пошуках ідеальної пари: як підібрати роутер до телевізора

Турбота про інформаційну гігієну та стабільний емоційний стан не лише наша відповідальність, але й обовʼязок перед самими собою. Приділення уваги власним кордонам та саморегуляція, встановлення певних внутрішніх правил та пріоритетів щодо власних ресурсів можуть допомогти подолати "шкідливі звички" онлайн-спілкування й стати корисними інструментами для підтримки психологічної рівноваги і в реальному житті.