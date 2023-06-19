24 Канал разом з фахівцями KIVI, які знаються на сучасних Smart TV, підготував детальний матеріал з актуальними порадами. Ми розглянемо фактори, які слід враховувати при виборі ідеального маршрутизатора для вашого розумного телевізора.

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Як інтернет-з’єднання та роутер впливають на роботу Smart TV

На якість зображення і загальну продуктивність Smart TV впливають не тільки технічні характеристики телевізора, але й підключений до нього роутер. Крім того, важливу роль відіграє якість послуг вашого провайдера Інтернету. Розумний телевізор здатен потішити вас контентом найвищої якості, якщо ви приділите належну увагу іншим важливим вузлам вашої домашньої мережі. Потокове відео, хмарні ігри, перегляд зображень та відео з хмарних сховищ, або ж домашніх мультимедійних систем – усе це залежить від роутера та інтернет-з'єднання.

Це справді важливо і ось чому

Наприклад, смарт-телевізори KIVI поставляються з попередньо встановленим доступом до хмарної ігрової платформи Boosteroid. Цей сервіс дозволяє користувачам грати в ігри без необхідності завантажувати або зберігати їх на своїх пристроях. Тож очевидно, що чим більш плавним і швидким буде ваше інтернет-з'єднання, за яке не в останню чергу відповідає продуктивний маршрутизатор, тим більшим буде ваше задоволення від ігор. В іншому випадку ви ризикуєте отримати постійне роздратування від переривань, гальмувань та неякісної картинки.

Іншим аспектом є те, що інтернет-з'єднання є критично важливим для операційної системи Smart TV. Розумні телевізори KIVI працюють на новітній операційній системі Android TV 11 і надають доступ до широкого спектру застосунків. Тому для безперебійного використання цих програм та стабільної трансляції контенту якісний інтернет вкрай необхідний.

Як швидкість інтернету впливає на продуктивність телевізора?

Розповімо на прикладі моделі KIVI 65U750NB. Для якісної роботи цього телевізора достатньо швидкості інтернету 100 Мбіт/с. При такій швидкості цей розумний телевізор забезпечить вам бездоганне відтворення відео в 4K, що дозволить вам максимально насолодитися якістю картинки та звуком. Однак критично важливою є не лише швидкість, але й стабільність інтернет-з’єднання. Перебої або тимчасове зникнення сигналу прямо впливають на якість зображення та задоволення від перегляду контенту.



Телевізори KIVI гарантують вам найвищу якість контенту за відповідної якості роутера та інтернет-з’єднання / Фото KIVI

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На практиці ваш телевізор буде нормально працювати навіть при меншій швидкості, але важливо враховувати фактичну швидкість, надану вашим провайдером. Часто розрекламовані 100 Мбіт/с на практиці можуть легко перетворитися в 50, а то й 20, особливо, якщо при підключені використано дешеві або старі кабелі і такий же роутер, який пережив 3 провайдери і кочує з вами з однієї квартири на іншу.

Порада! Для точного визначення швидкості інтернету ви можете скористатися онлайн-тестом швидкості.

До речі, на доступну пропускну здатність вашого інтернету впливає кількість пристроїв, вже підключених до мережі у вашому домогосподарстві. Саме тому важливо використовувати сучасні продуктивні моделі роутерів, які підтримують кілька пристроїв у мережі.

Крім того, в налаштуваннях роутера ви можете самостійно встановити пріоритет швидкості для різних ґаджетів. Наприклад, ви можете обрати ваш Smart TV, як головний споживач і роутер подбає про те, щоб він отримував стабільний сигнал з найвищою швидкістю.

Чому важливо обрати сучасний роутер для вашого Smart TV

Технології постійно рухаються вперед, кожного року, якщо не частіше, з’являються нові стандарти та функції. Саме тому сучасні роутери більш технологічні та можуть забезпечити вас якісним та стабільним інтернет-з’єднанням.

Важливо, щоб пара "телевізор – маршрутизатор" функціонувала як єдине ціле. Якщо потужність маршрутизатора недостатня, це може призвести до затримок і проблем з продуктивністю не лише телевізора, але й інших підключених пристроїв.



Сучасний роутер – критично важливий елемент домашньої мережі / Фото Foxtrot

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Вибираючи роутер, зверніть увагу на його основні характеристики, наприклад, кількість пристроїв, які він може підтримувати, канали з якими він може працювати та його пропускну здатність.

Важливо також пам'ятати, що на якість передачі сигналу може впливати планування вашого житла, наявність стін, кількість антен, їхня орієнтація і навіть якість кабелю від інтернет-провайдера. З часом роутери втрачають свою продуктивність через технологічне застарівання, що знижує їхню ефективність.

Якщо ви використовуєте один і той самий маршрутизатор протягом тривалого періоду часу, рекомендується розглянути можливість його заміни на новішу модель.

Який роутер краще вибрати?

Сучасні роутери зазвичай пропонують два діапазони частот для роздачі Wi-Fi:

2,4 ГГц,

5 ГГц.

Якщо у вас 4K-телевізор, як, наприклад, KIVI 65U750NB, рекомендується вибрати канал з частотою 5 ГГц. Якісне потокове відео вимагає значного обсягу даних, а для оптимального перегляду необхідна висока швидкість передачі та прийому.

Навіть якщо ви не переглядаєте відео у форматі 4K, бажано вибрати маршрутизатор з пропускною здатністю не менше 1 Гбіт/с. Це забезпечить безперебійний і плавний перегляд навіть при одночасному підключенні декількох пристроїв.

Маршрутизатор з більшою потужністю мінімізує ймовірність втрати сигналу та необхідність частих перезавантажень, однак слід критично оцінювати ваші потреби, адже переплачувати на рівному місці за функції та можливості, які вам просто не потрібні, не варто.

Експерти завжди прийдуть на допомогу

Щоб переконатися, що ви зробили правильний вибір маршрутизатора для свого Smart TV, KIVI надає кваліфікованих бренд-консультантів, які працюють безпосередньо в магазинах. Ці фахівці допоможуть вам вибрати ідеальний роутер і запропонують рекомендації щодо підключення до інтернету.

Крім того, ви можете звернутися на гарячу лінію KIVI в Україні за номером 0 800 606 600, написати листа на електронну адресу support@kivismart.com або відвідати розділ "Підтримка" на офіційному сайті компанії.

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Підсумок

Слід пам’ятати, що при виборі маршрутизатора для Smart TV дуже важливо враховувати вищезазначені у матеріалі фактори, такі, як швидкість інтернету, стабільність, можливість підключення кількох пристроїв і технічні характеристики пристрою.

Прийнявши обґрунтоване рішення і вибравши високопродуктивний маршрутизатор, який відповідає вашим потребам, ви зможете максимально використати можливості свого Smart TV і насолодитися якісним контентом.