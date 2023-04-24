Не купуйте ретранслятори для розширення мережі Wi-Fi

Може здатися дивним починати розмову про Wi-Fi ретранслятори, однак, це важливий момент, оскільки часто замість того, щоб викинути старий роутер та купити новий, приймається рішення про придбання ретранслятора в надії розширити чи покращити сигнал старого роутера.

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Як наголошує 24 Канал, такі проблеми, як погане покриття, обриви з'єднання, закінчення ігрової сесії та інші проблеми з підключенням – все це ознаки того, що вам потрібен кращий Wi-Fi роутер.

Безумовно ви можете отримати певну користь від ретранслятора, особливо якщо правильно його налаштуєте. Можливо, вам навіть вдасться частково вирішити одну або кілька проблем, але в кінцевому підсумку ви, швидше за все, таки викинете старий роутер на смітник. Тому краще пропустити цей крок одразу та звернути увагу на сучасні куди більш технологічні ґаджети, ніж старі модеми.

Не купуйте "новий", але застарілий роутер

Одна з найгірших речей, яку ви можете зробити, купуючи новий Wi-Fi роутер для свого будинку, – це купити роутер, який є новим з коробки, але морально застарілим технічно. Подумайте про це як про моделі автомобілів. Якщо ви хочете мати найновіші автомобільні технології, ви купуєте нову модель автомобіля. Ви не купуєте модель 2010 року в ідеальному стані. Якщо ви купуєте сьогодні новий роутер, який насправді є моделлю, випущеною п'ять років тому, ви не отримаєте сучасну технологію Wi-Fi та її вдосконалення.

Ви повинні оновлювати свої Wi-Fi маршрутизатори кожні 3-5 років, тому якщо ви купуєте популярну модель, вперше випущену п'ять років тому, ви вже відстаєте від покоління Wi-Fi.

На сьогодні немає жодної вагомої причини купувати роутер, який не підтримує Wi-Fi 6 або новішу версію та WPA3. Якщо ви збираєтеся використовувати роутер протягом декількох років, має сенс переконатися, що він підтримує сучасні стандарти як для підключення до Wi-Fi, так і для безпеки.

Не купуйте надто потужний маршрутизатор, якщо він вам непотрібен

Загалом, важко купити занадто багато маршрутизаторів для ваших потреб. Більшість людей тримають свої роутери занадто довго і страждають від поганої роботи роутера роками. І дуже мало людей купують сучасний і потужний роутер, а потім розвертаються і кажуть: "Це просто надто потужний роутер. Я хотів би мати менше покриття Wi-Fi!".

Але ви, безумовно, можете переплатити за пристрій з функціями, які ви просто не використовуватимете. Наприклад, якщо ви живете в невеликій квартирі один і проводите більшу частину часу на роботі або в роз'їздах, а коли ви вдома, єдиними підключеними пристроями у вас є смарт-телевізор, ігрова приставка і смартфон, то, ймовірно, буде трохи зайвим витрачати 300-500 доларів на преміум-маршрутизатор з найсучаснішими функціями.

В крайньому разі ви можете розглянути можливість придбати мультипак mesh-маршрутизатор, розділити його, використовувати один вузол у своїй квартирі, а рештою модернізувати домашні мережі своїх родичів. Крім того, як це не дивно, mesh-маршрутизатори, як правило, абсолютно надійні, як самостійні елементи мережі. Ось чому ми рекомендуємо користувачам розглядати mesh-систему, навіть якщо їм потрібен лише один вузол.

З іншого боку, якщо ви працюєте вдома, у вашому домогосподарстві багато людей, багато підключених пристроїв, і кожен з них є досвідченим користувачем Інтернету, то не буде зайвим інвестувати в потужний маршрутизатор, щоб впоратися з усією цією активністю.

Враховуйте розмір вашого будинку та подвір'я

Тести швидкості дуже популярні інструменти для визначення якості мережі, однак не менш важливою характеристикою є зона покриття. Особливо, якщо у вас велика квартира чи будинок. Нікому не хочеться раптом опинитися у кімнаті чи частині подвір'я, де Wi-Fi "не ловить". Важливою є можливість користуватися смартфоном чи будь-яким іншим пристроєм в будь-якій точці свого помешкання з надійним, стабільним з'єднанням.

Безумовно, найбільша скарга, яку ми чуємо від друзів, сім'ї та сусідів, – це те, що їхній сигнал Wi-Fi слабкий у деяких місцях, де вони хочуть користуватися своїми пристроями, і вони хотіли б це виправити.

В такому разі одним з найкращих рішень буде купівля mesh-системи Wi-Fi, яка може покрити кожен сантиметр вашого будинку. Ви можете здивуватися, але навіть бюджетна mesh-система буде працювати краще ніж дорогий геймерський надпотужний роутер за 500 доларів.

Не ігноруйте вимоги розумного будинку

Плануючи купівлю нового маршрутизатора, не обмежуйтеся лише думками про високопрофільні мережеві пристрої, такі як ваш смарт-телевізор або телефон. Подумайте також про всі інші пристрої у вашій домашній мережі. Навіть якщо вам здається, що у вас не надсучасний розумний будинок майбутнього, ви можете бути здивовані, як багато пристроїв у ньому можуть потребувати Wi-Fi.

Як тільки ви почнете рахувати відеодзвінок, розумні камери, розумні вилки, розумний термостат, всі розумні колонки і так далі, ви можете здивуватися, виявивши, що ваш список пристроїв розумного будинку насправді довший, ніж кількість таких предметів, як смартфони і ноутбуки у вашому домі.

Більшість смарт-пристроїв з Wi-Fi не вимагають великої пропускної здатності – за винятком смарт-телевізорів і камер спостереження – але їм все одно потрібне стабільне з'єднання. Хороший сучасний маршрутизатор розроблений з урахуванням того, що ваш домашній Wi-Fi ландшафт – це вже не просто пара ноутбуків і смартфонів, а ще купа дрібних пристроїв, яким може знадобитися постійний доступ до мережі.

Потурбуйтеся про функції, які вам можуть знадобитися

Найкраще думати про функції, які ви хочете і які вам потрібні, перед покупкою, а не після, коли ви будете розчаровані їх відсутністю.

Ви можете виправити деякі недоліки функцій постфактум. Наприклад, якщо ви виявили, що батьківський контроль не працює або відсутній у вашому новому роутері, ви можете придбати сторонні мережеві інструменти, які вирішать цю проблему, або використовувати батьківський контроль на окремих пристроях. Ви також можете перетворити Raspberry Pi на міні-сервер для блокування реклами або фільтрації контенту у вашому домі, але це досить не просте завдання і не кожен захоче з цим возитися.

Якщо вам потрібен простий батьківський контроль, можливість вимкнути інтернет на час сімейної вечері, легкий моніторинг пропускної здатності, автоматичні оновлення, контроль за тим, хто підключений до вашої мережі, кілька гостьових мереж або будь-яка інша кількість корисних функцій, краще знайти модель маршрутизатора, яка їх підтримує, ніж намагатися під'єднати до нього додаткові пристрої або сервіси.

Не обирайте надто простий або надто складний маршрутизатор

Існує тенденція в дизайні маршрутизаторів, яка в цілому є кращою для споживачів. Протягом багатьох років виробники маршрутизаторів, особливо ті, що створюють mesh-платформи, впорядковують і спрощують користувацький досвід.

Інтерфейси маршрутизаторів завжди були досить складними (а в деяких моделях вони все ще залишаються такими), що призвело до того, що багато людей так і не змогли правильно їх налаштувати, втратили функції, які могли б бути корисними, і в інших випадках не отримували належного рівня обслуговування від свого обладнання.

Якщо ви не дуже розбираєтеся в мережевих технологіях і не любите возитися з маршрутизатором, немає нічого поганого в тому, щоб вибрати платформу маршрутизатора з простим інтерфейсом користувача на основі застосунку. Більшість людей не потребують або не хочуть налаштовувати власні віртуальні локальні мережі, запускати на своїх маршрутизаторах скрипти або програмне забезпечення.

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Важливо перед купівлею маршрутизатора враховувати всі ці поради, оскільки це допоможе вам вибрати саме той ґаджет, який вам потрібно. Пам'ятайте, що не варто переплачувати за непотрібні функції та надлишкову потужність, але водночас не варто купувати "новий старий" роутер, або дешевий пристрій з недостатньою функціональністю.