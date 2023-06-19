Які саме пристрої відключили

Починаючи з 15 червня, пристрої Western Digital серії My Cloud з версією прошивки до 5.26.202, а також пристрої My Cloud Home і SanDisk ibi з версією прошивки до 9.4.1-101 втратили доступ до хмарної платформи. Ці оновлення прошивки, випущені 15 травня, містили важливі виправлення, пов'язані з безпекою. Користувачі були повідомлені про ці суворі заходи безпеки через офіційний сайт компанії.

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Перелік пристроїв, які втратили доступ до хмари:

My Cloud PR2100 – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud PR4100 – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud EX4100 – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud EX2 Ultra – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud Mirror G2 – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud DL2100 – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud DL4100 – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud EX2100 – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud – потребує прошивки 5.26.202,

WD Cloud – потребує прошивки 5.26.202,

My Cloud Home – потребує прошивки 9.4.1-101,

My Cloud Home Duo – потребує прошивки 9.4.1-101,

SanDisk ibi – потребує прошивки 9.4.1-101.

Для чого старі системи відключили від хмари

Цей крок виробника є прямою відповіддю на нещодавній хакерський інцидент, спрямований на його ресурси. У квітні Western Digital була змушена тимчасово призупинити роботу свого хмарного сервісу через критичну вразливість. Лише в травні було випущено оновлення прошивки для усунення цієї вразливості, яка дозволяла зловмисникам віддалено виконувати довільний код на уражених пристроях, що потенційно могло призвести до зараження вірусом-вимагачем.

Хоча пристрої My Cloud без доступу до хмари продовжуватимуть функціонувати локально, користувачі можуть відновити підключення до хмари, встановивши оновлення прошивки.

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Однак, схоже, що для Western Digital одна проблема слідує за іншою. Цього тижня компанія виявилася втягнутою в суперечку щодо недобросовісної практики продажів. Як повідомляє PCWorld, власники NAS-пристроїв Synology отримали повідомлення з вимогою замінити повністю функціональні жорсткі диски, які були в експлуатації протягом трьох років.