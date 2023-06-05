Команда Viber поділилася з читачами сайту 24 Каналу кількома лайфхаками, які допоможуть зберегти свій спокій та стабільний емоційний стан під час спілкування в чатах.

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Робимо спілкування у чатах організованим

Хаотичність інформації та постійний потік повідомлень у чатах може спровокувати роздратованість або ж відволікати вашу увагу.

Для підтримання "чистоти" у групових чатах месенджера варто звернути увагу на наступні функції:

Закріплюйте повідомлення . Це допоможе зберегти ваш час та нерви, оскільки вам більше не доведеться шукати важливу інформацію або повідомлення в чаті.



Як скористатися: просто затисніть повідомлення та оберіть "Закріпити".

. Це допоможе зберегти ваш час та нерви, оскільки вам більше не доведеться шукати важливу інформацію або повідомлення в чаті. Як скористатися: просто затисніть повідомлення та оберіть "Закріпити". Звертайтеся до адресата через символ "@". В щоденному потоці нескінченних повідомлень легко можна пропустити щось важливе, що може негативно вплинути на ваш настрій. Користуючись цією функцією, ваш контакт точно не загубить запит й зрозуміє, що питання потребує оперативної відповіді.



Для цього: під час введення повідомлення знайдіть на клавіатурі символ "@", оберіть учасника, для якого призначене ваше звертання, й продовжіть писати повідомлення.

Захищаємо себе від небажаних запитів, спаму та неприйнятного контенту

Спам у чатах, повідомлення від невідомих контактів або ж неприйнятний контент може напряму впливати на наш емоційний стан. Що пропонує месенджер для комфортного спілкування та що потрібно знати, щоб зробити свій досвід користування месенджером кращим:

Обмеження додавання в групи . Це налаштування обмежить надходження запрошень на вступ до груп лише тими користувачами, які є у вашому списку контактів. Функція підтримуватиме інформаційну гігієну, що своєю чергою допоможе не тривожитись через запрошення від невідомих людей.



Як увімкнути: натисніть на символ у вигляді трьох крапок "Додатково" справа внизу → "Параметри" → "Конфіденційність" → Натисніть на "Контролюйте, хто може додавати вас в групи" → Натисніть на "Мої контакти".

. Це налаштування обмежить надходження запрошень на вступ до груп лише тими користувачами, які є у вашому списку контактів. Функція підтримуватиме інформаційну гігієну, що своєю чергою допоможе не тривожитись через запрошення від невідомих людей. Як увімкнути: натисніть на символ у вигляді трьох крапок "Додатково" справа внизу → "Параметри" → "Конфіденційність" → Натисніть на "Контролюйте, хто може додавати вас в групи" → Натисніть на "Мої контакти". Можливість перегляду і керування запитами від невідомих користувачів . Це налаштування убезпечить вас від спаму та потенційних неприємних ситуацій з незнайомцями в чатах.



Як увімкнути: натисніть на символ у вигляді трьох крапок "Додатково" справа внизу → "Параметри" → "Конфіденційність" → Поставте прапорець навпроти "Запити на повідомлення".

. Це налаштування убезпечить вас від спаму та потенційних неприємних ситуацій з незнайомцями в чатах. Як увімкнути: натисніть на символ у вигляді трьох крапок "Додатково" справа внизу → "Параметри" → "Конфіденційність" → Поставте прапорець навпроти "Запити на повідомлення". Можливість поскаржитися на неприйнятний контент . Якщо ви побачили повідомлення з неприйнятним контентом на каналі у Viber, ви маєте право на нього поскаржитися. Так ви убезпечите себе та інших від можливих провокацій та конфліктів.



Як скористатись: відкрийте канал → Натискайте протягом декількох секунд на образливе повідомлення → У випадному списку натисніть "Скарга" → Оберіть причину скарги.

. Якщо ви побачили повідомлення з неприйнятним контентом на каналі у Viber, ви маєте право на нього поскаржитися. Так ви убезпечите себе та інших від можливих провокацій та конфліктів. Як скористатись: відкрийте канал → Натискайте протягом декількох секунд на образливе повідомлення → У випадному списку натисніть "Скарга" → Оберіть причину скарги. Можливість приховати статус "В мережі" і "Переглянуто". Це налаштування може бути корисним у ситуаціях, коли ви не хочете, щоб вас турбували. Також це може допомогти знизити стрес, якщо ви переживаєте, що співрозмовник обуриться, побачивши вас в онлайні та не отримавши відповідь. Це може бути у позаробочий час, протягом важливих зустрічей, подій чи відряджень, у відпустці тощо. Функція приховання часу останнього візиту та статусу "В мережі" може бути вимкнена лише раз на добу. Окрім того, корисним може бути параметр "Переглянуто": він дозволяє приховати статус повідомлення від співрозмовника. Якщо цей параметр вимкнути, адресат не побачить, що ви прочитали повідомлення. Таким чином, ви зможете виграти собі час для відповіді. Проте, слід мати на увазі, що ця функція має зворотну дію — вона не дозволяє переконатися, що повідомлення, які ви відправили, були переглянуті.



Як увімкнути: "Параметри" → "Конфіденційність" → параметри "Переглянуто" та "В мережі": вимикаємо їх, знявши прапорець.

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