Перші оцінки показали, що знайденим предметам 25 000 років. Крім того, датування підтверджуються стратиграфією — розташуванням шарів ґрунтів і геологічних порід відносно одне одного.

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Що відомо

Донедавна серед дослідників була поширена точка зору, що найбільш ранні жителі Америки — представники культури Кловіс — з'явилися на континенті близько 15 000-13 000 років тому з Євразії. Однак в останні кілька десятиліть стали публікуватися свідчення того, що люди були тут і до цього.

Нові артефакти були виявлені в скельному притулку Санта-Еліна, відомому прекрасною колекцією наскельних малюнків. Серед реліквій, виявлених у печері — останки вимерлого гігантського лінивця.

Принаймні три фрагменти кісток були оброблені людиною: мали гладку поліровану поверхню й акуратно сформовані отвори, які явно були просвердлені.

3D-візуалізація артефактів: відео

Автори дійшли висновку, що предмети, найімовірніше, були "особистими прикрасами" на кшталт підвіски на шиї. Серед тисяч необроблених кісток, які були знайдені в Санта-Еліні, ці три разюче відрізнялися.

Тож це вважається ще одним доказом того, що люди жили в Америці в той самий час, що й вимерлий гігантський наземний лінивець (Glossotherium phoenesis). Ці колосальні звірі були розміром майже зі слона, довжиною до 4 метрів і, можливо, вагою до 1,5 тонн.



Цей малюнок показує впольованого гігантського лінивця і древню людину, яка точить камінь для оброблення м'яса / Малюнок Джулії Д'Олівейр