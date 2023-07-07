Знахідки зробили в процесі будівництва нової школи. Артефакти лежали в глибоких відкладеннях льодовикового періоду, що збереглися на схилі пагорба над долиною річки Медуей. Вчені підняли 800 кам'яних артефактів, яким, як вважається, понад 300 000 років.

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Що дізналися вчені

Серед артефактів було дві надзвичайно великі крем'яні сокири (рубила). Вони були сколоті з обох боків, щоб вийшла симетрична форма з довгим лезом. Цей тип інструменту тримали в руці. Ймовірно, його використовували для зняття шкур тварин і оброблення м'яса.

Два величезних рубила, знайдених недалеко від берега моря, мають характерну форму з довгим і тонко обробленим загостреним кінцем і набагато товстішою основою.

Інструменти завдовжки близько 30 сантиметрів, вони найдовші з будь-коли знайдених у Британії та треті — у світі. Подібні рубила вже знаходили біля Темзи та Медуей.



Гігантські рубила / Фото Archaeology South-East/UCL

Летті Інгрі з Інституту археології Каліфорнійського університету в Лондоні каже: "Ці ручні сокири настільки великі, що важко уявити, як їх можна було легко тримати й використовувати. Можливо, вони виконували менш практичну і більш символічну функцію. Це могла бути демонстрація сили й майстерності. Наразі не зрозуміло, навіщо робити такі великі інструменти і які види древніх людей їх створювали тут. Впевнена, що ці розкопки допоможуть хоч частково знайти відповіді".

Вважається, що пам'ятка належить до періоду ранньої передісторії Британії, коли тут з'явилися неандертальці, але, можливо, вони ділили ландшафт із представниками інших видів людини. Долина Медуей на той час була диким ландшафтом із лісистих пагорбів і річкових долин, населеним благородними оленями та кіньми, а також прямобивневими слонами та левами.