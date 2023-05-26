Як пише джерело, на початку травня китайський виробник мікросхем PowerLeader представив свій перший процесор PowerStar P3-01105. Однак з'ясувалося, що компанія просто змінила гравіювання на чипі Intel Core i3-10105.

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Що відомо



Процесори PowerStar та Intel Core / Фото Benchleaks

Обидва процесори ідентичні за своїм дизайном і розташуванням елементів, за винятком хіба кольору, що натякає на використання іншого металу для його корпусу китайської копії.

Інформація про процесор також засвітилася в базі синтетичних тестів продуктивності Geekbench 5. Згідно зі списком специфікацій, процесор PowerStar P3-01105 у робочій станції PowerLeader DP1UI-2 є точною копією Intel Core i3-10105 з такою самою тактовою частотою в 3,7 гігагерца, 6 мегабайтами кеш-пам'яті L3 і TDP 65 ватів. Продуктивність також однакова — китайська компанія навіть не стала розганяти свій процесор.

Виробник мікросхем PowerLeader заявив, що він очікує загальний обсяг продажів 1,5 мільйона на рік. Відомостей про ціну немає. Постачати їх збираються в складі вже зібраних комп'ютерів, а не окремо в роздріб. Компанія також показала повну дорожню карту, до якої включено майбутні процесори для ПК. Судячи з усього, інженери продовжать випускати перейменовані чіпи Intel під своїм брендом.

"Нові" чипи будуть призначені для різних сегментів, включаючи освіту, уряд, енергетику, промисловість, фінанси, медицину, роздрібну торгівлю та ігри.

Від компанії Intel реакції поки що не було.