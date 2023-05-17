Міністерство юстиції США висунуло звинувачення колишньому інженеру-програмісту Apple у крадіжці або спробі крадіжки технологій протягом щонайменше чотирьох місяців перед тим, як він звільнився з компанії. В обвинувальному висновку стверджується, що 35-річний Вейбао Ван передав інформацію Apple невідомій китайській компанії, яка працювала над розробкою безпілотних автомобілів.

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Деталі справи

Ван почав працювати в команді Apple у 2016 році й отримав "широкий доступ" до баз даних компанії, до яких, згідно з обвинувальним актом, мали доступ лише 2 700 зі 135 000 співробітників Apple. Він пропрацював у компанії один рік, перш ніж подав заяву про звільнення у квітні 2018 року.

Подальше розслідування виявило, що наприкінці листопада 2017 року, коли до звільнення залишалося ще чотири місяці, він отримав лист про прийняття його на посаду штатного інженера в китайській компанії, що також розробляє безпілотні автомобілі. Офіс її знаходиться в Китаї. Усі ці місяці Ван фактично працював на дві компанії, маючи доступ до конфіденційних розробок Apple, у тому числі й програмного забезпечення.

Під час обшуку в будинку Вана в Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія, було виявлено "кілька персональних пристроїв, що містять велику кількість даних, отриманих від Apple до його звільнення". Особистий комп'ютер і особистий зовнішній жорсткий диск містили різні конфіденційні матеріали проєкту.

Вана звинувачують за шістьма пунктами в крадіжці або спробі крадіжки комерційної таємниці. За кожне звинувачення йому загрожує до 10 років ув'язнення і до 250 000 доларів штрафу.