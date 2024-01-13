Що відомо про нове перспективне джерело енергії

За запевненням Betavolt, елемент живлення абсолютно нешкідливий для людей, оскільки не має зовнішнього випромінювання. Йому також не страшні спека та холод, адже батарея може працювати при температурах від -60 до 120 градусів за Цельсієм. Найцікавіше, що після закінчення терміну служби компоненти просто розпадуться на стабільний ізотоп міді, який не є радіоактивним і не становить жодної загрози або забруднення для довкілля.

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Базова структура цієї ядерної батареї містить два перетворювачі, підкладку, джерело нікелю-63 і захисний шар. В основі розробки лежить напівпровідниковий шар штучного алмазу товщиною 10 мікрометрів.



Ядерна батарейка / Фото Betavolt

Розміри корпусу BB100 становлять 15x15x5 міліметрів. Це набагато менше, ніж сучасні літій-іонні батареї. Якщо вони дійсно вийдуть на ринок, то виробники смартфонів зможуть робити їх ще тоншими, або заповнити вільне місце більшою кількістю технологій та функцій.

Згідно з характеристиками виробника, елемент живлення може видавати 100 мікроватів потужності й напругу 3 вольти.

Кристалічна структура виробляє електрику за рахунок енергії, що виділяється ізотопом нікель-63, який природним чином розпадається. Елемент монтується в батарею у вигляді пластинок завтовшки 2 мікрометри. За поточними даними випробувань, коефіцієнт перетворення енергії батареї досягає 8,8%. Використання радіоактивних джерел нікелю-63 більш високої чистоти дасть змогу додатково поліпшити щільність і потужність батарей.

У Betavolt планують незабаром запустити комерційне виробництво батарейок BB100 і її модифікацій для застосування в смартфонах, безпілотниках, медичних пристроях (наприклад, у кардіостимуляторах), аерокосмічній сфері (наприклад, у супутниках).

Betavolt стверджує, що робочі варіанти батарейки вже проходять повноцінні випробування й готуються до серійного виробництва у 2025 році.

Betavolt планує випустити ще одну версію ядерної батарейки на 1 ват також до 2025 року.

Крім того, інженери компанії хочуть зробити модульну версію батареї, щоб об'єднувати кілька BB100 в один елемент.

Варто зазначити, що за останні роки ми бачили дуже багато побідних винаходів. Однак всі вони таємничим чином зникли з поля зору після оголошення про відкриття, хоча обіцяли революцію в енергетиці та живленні наших пристроїв. Натомість ми все ще мусимо задовольнятися літій-іонними батареями, які розряджаються за кілька годин.