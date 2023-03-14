На сьогодні Starlink має "значно більше" 1 мільйона користувачів по всьому світу, як заявили раніше в самій компанії. Це дозволить провести достатньо масштабне тестування сервісу перед його виходом на ринок. Компанія оголосила про ці плани в серпні 2022 року, незадовго до того, як Apple представила свій аналог прямого супутникового зв'язку. Відразу після цього почалися справжні перегони – виробники одне за одним робили заяви, що їхні смартфони та інші пристрої також зможуть напряму звертатися до супутників найближчим часом.

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SpaceX планує почати тестування свого сервісу супутникового зв'язку Starlink разом із американським оператором T-Mobile. Компанії обіцяють таким чином "покінчити з мобільними мертвими зонами", де відсутні вежі зв'язку і тому немає мережі.

Технологія дозволить смартфону підключатися напряму до супутника, щоб здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення. Повний спектр можливостей satellite-to-cell поки невідомий.

Аналогічна послуга Apple, яка дебютувала зі смартфонами iPhone 14, працює дещо не так, як собі уявляли користувачі. Річ у тім, що функція дозволяє тільки надіслати сигнал SOS, якщо ви, наприклад, загубились у горах, де немає зв'язку. Однак ні про які дзвінки чи користування інтернетом мова не йде.

Але у серпні Маск пообіцяв, що його послуга дозволить здійснювати голосові дзвінки та навіть використовувати месенджери.

Цей ринок вважається дуже прибутковим. Однак поки що він повноцінно не запустився. На сьогодні SpaceX вивела на орбіту близько 4 000 супутників Starlink, а нещодавно запустила більш потужні "V2 Mini", які мають учетверо більшу потужність, ніж попереднє покоління.