PiQuant – корейська компанія, що спеціалізується на розробці пристроїв і рішень для виявлення та вимірювання компонентів за допомогою спектроскопії. Вони розробили технологію вимірювання концентрації алкоголю в крові за допомогою контакту з пальцем.
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Як це працює
У разі виявлення алкоголю в крові за допомогою спектроскопії запуск автомобіля буде блокуватися.
Компанія спільно з Mercedes-Benz проводить перевірку концепції. Ця технологія може запобігти водінню в нетверезому стані, блокуючи запуск автомобіля або переводячи його в режим автономного водіння, коли п'яний водій натискає кнопку запалювання.
Обійти такий захист за допомогою тверезого друга не вийде — датчик одночасно проводить і дактилоскопію (сканування відбитка власника машини). Завести автомобіль у такій ситуації вдасться тільки тоді, коли тверезий друг був раніше доданий до числа осіб, допущених до керування цим транспортним засобом.
Інші розробки корейських інженерів теж привертають увагу європейських автовиробників.
- У співпраці з Mercedes-Benz Korea компанія JD Solution розробила модуль спрямованого звуку для автомобілів. Технологія дає змогу генерувати акустичні хвилі спрямованої дії. Завдяки цьому водій може використовувати голосові підказки та вести телефонні розмови через систему гучного зв'язку, при цьому пасажири в салоні не чутимуть ці звуки.
- BMW, своєю чергою, впровадив рішення компанії Seoul Robotics для інфраструктурного автономного водіння на заводі Dingolfing у Мюнхені. Ця технологія перетворює звичайні транспортні засоби на автономні шляхом встановлення датчиків, таких як LiDAR і камери, на стовпах і дахах, а не на самих автомобілях.