PiQuant – корейська компанія, що спеціалізується на розробці пристроїв і рішень для виявлення та вимірювання компонентів за допомогою спектроскопії. Вони розробили технологію вимірювання концентрації алкоголю в крові за допомогою контакту з пальцем.

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Як це працює

У разі виявлення алкоголю в крові за допомогою спектроскопії запуск автомобіля буде блокуватися.

Компанія спільно з Mercedes-Benz проводить перевірку концепції. Ця технологія може запобігти водінню в нетверезому стані, блокуючи запуск автомобіля або переводячи його в режим автономного водіння, коли п'яний водій натискає кнопку запалювання.

Обійти такий захист за допомогою тверезого друга не вийде — датчик одночасно проводить і дактилоскопію (сканування відбитка власника машини). Завести автомобіль у такій ситуації вдасться тільки тоді, коли тверезий друг був раніше доданий до числа осіб, допущених до керування цим транспортним засобом.

Перш ніж подібна технологія з'явиться в машинах марки, на неї чекає тривалий етап тестування, удосконалення та сертифікації.

Інші розробки корейських інженерів теж привертають увагу європейських автовиробників.