Варто зазначити, що це нове опитування є вже другим за цей рік. Перше провели на початку 2023 року, у лютому, тоді як друге – наприкінці, листопаді. Це було зроблено ще до того, як Маск залишив свій антисемітський коментар, тож як вплинув на ситуацію він, невідомо. Якби опитування проводилося тижнем пізніше, результати, ймовірно, були б зовсім іншими.
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Результати
- У лютому опитування провели серед 5000 власників електромобілів Tesla. Питання звучало так: "Чи робить [персона] Ілона Маска більш чи менш привабливою два вас покупку [автомобіля] Tesla?". Тоді більшість опитаних, а саме 36 відсотків, заявили, що причетність мільярдера до компанії змушує їх відмовитися від купівлі. Аналітики зазначали, що це стало наслідком того, що генеральний директор почав не лише приділяти менше часу компанії, а й зазнав репутаційних втрат.
- У листопадовому звіті, яке чомусь залучило лише 1000 людей, це число значно зменшилося до 27 відсотків. Тепер ця відповідь на останньому місці. Більшість учасників узагалі не змогла визначитись, тоді як 35% потенційних покупців електромобілів сказали, що Маск зробив їх більш схильними до купівлі Tesla. Що стало причиною такої різкої реабілітації глави компанії в очах покупців, неясно.
Результати опитування / Скриншот Electrek
Настрої щодо Маска, ймовірно, швидко змінюються залежно від того, наскільки великою є його остання на той момент суперечка, тож час проведення нового опитування випадково зіграв на його користь.
Досі Tesla користувалася надзвичайно сильною лояльністю клієнтів, але ці опитування показують, що Маск все ж має негативний вплив принаймні на частину потенційних клієнтів компанії.