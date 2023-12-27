Варто зазначити, що це нове опитування є вже другим за цей рік. Перше провели на початку 2023 року, у лютому, тоді як друге – наприкінці, листопаді. Це було зроблено ще до того, як Маск залишив свій антисемітський коментар, тож як вплинув на ситуацію він, невідомо. Якби опитування проводилося тижнем пізніше, результати, ймовірно, були б зовсім іншими.

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Результати

У лютому опитування провели серед 5000 власників електромобілів Tesla. Питання звучало так: "Чи робить [персона] Ілона Маска більш чи менш привабливою два вас покупку [автомобіля] Tesla?". Тоді більшість опитаних, а саме 36 відсотків , заявили, що причетність мільярдера до компанії змушує їх відмовитися від купівлі. Аналітики зазначали, що це стало наслідком того, що генеральний директор почав не лише приділяти менше часу компанії, а й зазнав репутаційних втрат.

, заявили, що причетність мільярдера до компанії змушує їх відмовитися від купівлі. Аналітики зазначали, що це стало наслідком того, що генеральний директор почав не лише приділяти менше часу компанії, а й зазнав репутаційних втрат. У листопадовому звіті, яке чомусь залучило лише 1000 людей, це число значно зменшилося до 27 відсотків. Тепер ця відповідь на останньому місці. Більшість учасників узагалі не змогла визначитись, тоді як 35% потенційних покупців електромобілів сказали, що Маск зробив їх більш схильними до купівлі Tesla. Що стало причиною такої різкої реабілітації глави компанії в очах покупців, неясно.



Результати опитування / Скриншот Electrek

Настрої щодо Маска, ймовірно, швидко змінюються залежно від того, наскільки великою є його остання на той момент суперечка, тож час проведення нового опитування випадково зіграв на його користь.

Досі Tesla користувалася надзвичайно сильною лояльністю клієнтів, але ці опитування показують, що Маск все ж має негативний вплив принаймні на частину потенційних клієнтів компанії.