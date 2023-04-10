Такі надходження були помилкою і супроводжувалися повідомленням, що триває тестування Google Pay Remittance. Всі отримали різні суми – хтось писав про 40 доларів, хтось 46, хтось 200, а комусь пощастило аж на тисячу.

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Що сталося

Як писали й показували на численних скриншотах користувачі, перекази коштів супроводжувалися повідомленням: "dogfooding the Google Pay Remittance experience".

Терміном "Dogfooding" зазвичай називають внутрішнє бета-тестування перед релізом будь-яких продуктів. Тобто тестові перекази мали отримати тільки співробітники Google і, ймовірно, деякі партнери компанії.

Наразі користувачам, які отримали несподівані перекази, вже надіслали листи від команди Google Pay з докладним описом "помилки, яка призвела до ненавмисного зарахування коштів на рахунок".

Оскільки відтоді проблему вже було виправлено, розробники повідомляють, що тепер такі нарахування будуть скасовані "за можливості". При цьому для тих користувачів, хто вже встиг витратити або переказати гроші, Google додає: "Якщо ми не змогли скасувати нарахування, ви можете залишити гроші собі. Жодних подальших дій не потрібно".

Таким чином обіцяють не відбирати витрачені кошти. Всі, хто витратив або переказав гроші, нічого не винні Google.