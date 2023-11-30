Популярний месенджер Telegram ввечері 30 листопада працював зі збоями. Користувачі скаржилися про те, що їм не вдається ані надіслати, ані отримати повідомлення. Інші ж кажуть, що він працює, але нестабільно, і що сповіщення приходять, але з запізненнями.

Читайте також Інтернет під час блекаутів: створили інтерактивну карту провайдерів Києва

Telegram тимчасово не працював

На те, що не працює популярний месенджер, звернули увагу багато пабліків. У них почали писати про збій. А також намагалися перевірити, чи бачать користувачі повідомлення. Невдовзі стало відомо, що месенджер тимчасово припинив свою роботу. Якщо підрахувати, то повноцінно користуватися ним було неможливо впродовж 10 – 15 хвилин.

Перші повідомлення про збій почали надходити близько 19:10. А вже ближче до 19:25 користування месенджером стало можливим без перешкод. Якщо ж у вас досі спостерігаються проблеми, спробуйте вивантажити його з пам'яті пристрою, якщо користуєтеся застосунком.

Й оскільки ми заговорили про цей месенджер, то закликаємо підписатися на нашу сторінку. Там ви зможете оперативно дізнаватися всі найактуальніше, що відбувається в Україні та світі.

Дані Downdetector свідчать про те, що багато користувачів месенджера скаржилися на збої у його роботі. Він некоректно працював як в Україні, так і в Росії та Білорусі.

У користувачів не підвантажувалися ані чати, ані канали. Також вони не мали можливості надсилати повідомлення.

Задля справедливості зауважимо, що в Telegram трапляються збої у роботі. Але їх фіксують не так уже й часто. До прикладу, останній масштабний був наприкінці літа 2023 року.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення кількість користувачів месенджера з України різко зросла. Згідно з різними даними, від 7 до 10 мільйонів наших земляків використовують Telegram.