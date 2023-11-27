Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Карту спільно створювали Мінцифри та ЛУН.

До теми Домашній інтернет на період можливих блекаутів: як залишатися на зв'язку

Мапа, яка показує час роботи інтернету під час блекаутів

Створили інтерактивну карту провайдерів Києва, щоб ви легко та швидко дізналися, скільки працюватиме домашній інтернет у разі відключень електрики. Якщо годин роботи інтернету недостатньо, одразу на карті знаходьте найближчого провайдера, який серйозніше підготувався до блекаутів,

– уточнив Федоров.

Він зазначив, що карта також допоможе:

дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;

залишити відгук про роботу інтернету у вашому будинку під час відключень;

переглянути відгуки людей щодо роботи мережі без електрики.

Карта поки доступна лише для жителів Києва, але Федоров наголосив, що у майбутньому Мінцифри планує додати й інші великі міста України. Він також закликав українців завчасно подбати про енергостійкий інтернет уже зараз, аби у разі блекаутів не виникало проблем.

Як залишатися на зв'язку під час ймовірних відключень електроенергії

У Держспецзв'язку дали кілька рекомендацій, як залишатися на зв'язку навіть під час блекаутів. Адже є випадки, коли навіть неможливо відправити SMS-повідомлення. Так, українцям радять:

перевірте, чи ваш інтернет-провайдер забезпечив своє обладнання безперебійним живленням на випадок відключень;

оплатіть послуги своєму інтернет-провайдеру на кілька місяців наперед. Він матиме додаткові кошти, щоб посилити свою стійкість на випадок тимчасових відключень електроенергії;

знайдіть, де неподалік від вас є публічні Wi-Fi-точки й можливість підзарядити гаджети. Це можуть бути пункти незламності, торговельні центри, кав'ярні тощо;

під час відключень електроенергії намагайтеся намарне не використовувати мобільного інтернету, оскільки від навантаження на базові станції мобільного звʼязку залежатиме, як довго вони зможуть автономно працювати.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу