Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Карту спільно створювали Мінцифри та ЛУН.
До теми Домашній інтернет на період можливих блекаутів: як залишатися на зв'язку
Мапа, яка показує час роботи інтернету під час блекаутів
Створили інтерактивну карту провайдерів Києва, щоб ви легко та швидко дізналися, скільки працюватиме домашній інтернет у разі відключень електрики. Якщо годин роботи інтернету недостатньо, одразу на карті знаходьте найближчого провайдера, який серйозніше підготувався до блекаутів,
– уточнив Федоров.
Він зазначив, що карта також допоможе:
- дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;
- залишити відгук про роботу інтернету у вашому будинку під час відключень;
- переглянути відгуки людей щодо роботи мережі без електрики.
Карта поки доступна лише для жителів Києва, але Федоров наголосив, що у майбутньому Мінцифри планує додати й інші великі міста України. Він також закликав українців завчасно подбати про енергостійкий інтернет уже зараз, аби у разі блекаутів не виникало проблем.
Як залишатися на зв'язку під час ймовірних відключень електроенергії
У Держспецзв'язку дали кілька рекомендацій, як залишатися на зв'язку навіть під час блекаутів. Адже є випадки, коли навіть неможливо відправити SMS-повідомлення. Так, українцям радять:
- перевірте, чи ваш інтернет-провайдер забезпечив своє обладнання безперебійним живленням на випадок відключень;
- оплатіть послуги своєму інтернет-провайдеру на кілька місяців наперед. Він матиме додаткові кошти, щоб посилити свою стійкість на випадок тимчасових відключень електроенергії;
- знайдіть, де неподалік від вас є публічні Wi-Fi-точки й можливість підзарядити гаджети. Це можуть бути пункти незламності, торговельні центри, кав'ярні тощо;
- під час відключень електроенергії намагайтеся намарне не використовувати мобільного інтернету, оскільки від навантаження на базові станції мобільного звʼязку залежатиме, як довго вони зможуть автономно працювати.
Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу