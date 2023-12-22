Фахівці NASA використовували дані з рентгенівської обсерваторії "Чандра", оптичної обсерваторії WIYN та інфрачервоної обсерваторії неба 2MASS, зібрані в період з 1997 по 2001 рік. Щоб досягти бажаного ефекту, зображення повернули на 160° від стандартної астрономічної орієнтації, а туманність підфарбували зеленим кольором, щоб імітувати вигляд різдвяної ялинки.
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Як створили зображення "Ялинкового скупчення"
Білі зірки та сама ялинка були отримані з інфрачервоного знімка неба 25-річної давнини. Блискучі блакитні та білі зорі, що утворюють святкову гірлянду, були штучно синхронізовані спалахи в рентгенівському діапазоні, зафіксовані космічною обсерваторією Чандра.
Насправді зірки в скупченні NGC 2264 демонструють різноманітні рентгенівські спалахи, зумовлені різними факторами, такими як поглинання речовини, швидке обертання, активність магнітного поля та взаємодія з хмарами міжзоряного пилу.
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Скупчення NGC 2264 складається з молодих і гарячих зір, вік яких коливається від 1 до 5 мільйонів років, на відміну від нашого Сонця, вік якого становить приблизно 5 мільярдів років.