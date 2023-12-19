Безос вважає, що такі орбітальні станції могли б підтримувати безпрецедентну кількість людей, що є вирішенням проблеми перенаселення планети.

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А це справді непогана ідея

Мільярдер стверджує, що обмеженість поверхні планети недостатня для постійно зростаючого населення. На його думку, людству не потрібно шукати місце для життя на інших планетах, щоб адаптувати їх під себе, як про це говорить Ілон Маск. Безос вважає, що це надто дорого та довго – набагато швидше та дешевше буде збудувати великі космічні станції.

Під час інтерв'ю Безос представив досить прагматичний погляд на майбутнє Землі, припустивши, що наша планета може перетворитися на місце відпочинку, доступне за допомогою шатлів, подібно до відвідування національного парку. Він наголосив, що майбутні покоління можуть мати вибір між проживанням в колоніях О'Ніла або на Землі – перспектива, яку дехто може розглядати як корисливу.

Колонії О'Ніла в уявленні художників

Безос не боїться штучного інтелекту

Оптимістично налаштований щодо майбутнього штучного інтелекту, Безос відкинув занепокоєння щодо його потенційних небезпек, назвавши їх "надмірним занепокоєнням". Утримуючись від прямої критики, він визнав Маска здібним лідером, хоча й зізнався, що мало знайомий зі своїм конкурентом.

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Безос не цурався висловлювати оптимізм щодо майбутнього своєї компанії, припускаючи, що передові технології електронної комерції, розроблені Amazon, можуть полегшити виживання в космічному середовищі.

Оскільки Безос бачить майбутнє, в якому життя на поверхні Землі може стати менш життєздатним, він має на увазі, що технології Amazon можуть відіграти певну роль у підтримці життя за межами нашої планети.