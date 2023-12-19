Деталі нового закону

Згідно з новими правилами, які ще повинен підписати президент Байден, будь-які записи, які ще офіційно не розкриті, мають бути оприлюднені протягом 25 років з моменту їх створення, якщо тільки президент не вирішить, що вони мають залишатися засекреченими з міркувань національної безпеки.

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Зазначимо, що сьогодні американські законодавці намагаються уникати традиційного формулювання "НЛО", заміняючи його на "неопізнані повітряні/аномальні об'єкти" (U.A.P.) чи щось подібне. Це робиться для того, щоб відійти від можливих спекуляцій з боку прихильників теорій змов і людей, які вірять у те, що Землю відвідують прибульці з інших планет. До таких невідомих об'єктів належить буквально все, що фіксують, але не можуть розпізнати, у повітрі – літаки, дрони, повітряні кулі, розвідувальні зонди та інше.

Після заяв про більшу прозорість і спроб конгресменів внести свої пропозиції до законопроєкту, підсумкове рішення має дещо скромніший вигляд, ніж очікувалося. Законодавці не вдалися до більш агресивних кроків, які прагнули зробити окремі конгресмени для забезпечення більшої прозорості навколо непізнаних явищ.

Пояснюється, що спочатку конгресмени взагалі звернули увагу на проблему відкритості даних через постійне зростання кількості теорій змов, у яких уряд США продовжують підозрювати в тому, що він приховує важливу інформацію про позаземне життя.

Під час формування законопроєкту обидві партії, що входять до Сенату, підтримали поправку щодо створення президентської комісії, яка б переглядала й публікувала документи про НЛО та інші незрозумілі явища.

Але паралельно надійшла пропозиція від Палати представників, очолюваної представниками Республіканської партії, і в ній вимагали просто розсекретити всі дані, "які не розкривають джерела, методи або іншим чином не ставлять під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів".

У підсумку автори поправок не змогли домовитися — жодна з цих пропозицій так і не потрапила до кінцевого тексту законопроєкту.

Це означає, що розсекречення записів про U.A.P. здебільшого, як і раніше, належатимуть організаціям, які десятиліттями опиралися їхньому розкриттю",

– обурюється автор поправки, яка передбачала створення президентської комісії, сенатор Чак Шумер.

Попри це Шумер називає вжиті заходи "великою перемогою в забезпеченні прозорості уряду щодо U.A.P., що дає міцну основу для подальших дій.