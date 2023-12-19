Програма, створена з дотриманням секретності фахівцями Оборонного науково-технічного університету в Чанша, вже нібито показала свою ефективність в одній із секретних космічних місій, розповів керівник команди розробників професор Чжан Цзінь у журналі "Національні оборонні технології". Вона моделює та прогнозує процес космічних боїв і служить не тільки інструментом для планування тактичних операцій, а й для підвищення навичок ведення війни в космосі. Щось на кшталт космічного симулятора або комп'ютерної гри, але з використанням прикладів реального озброєння.

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Як заявляють китайські розробники, нова програма відіграє провідну роль у відборі та навчанні військово-космічної еліти країни. З вересня цього року понад 70 команд із понад 400 курсантів військових училищ пройшли суворі двомісячні змагання. Крім навичок битви в космосі вони отримали досвід поводження з новітньою зброєю, про яку раніше тільки читали в технічній документації. Що це за зброя, не уточнюється.

Одна з найбільш примітних функцій системи – "прозорість Землі", тобто можливість користувачам у східній півкулі побачити те, що відбувається в західній, у режимі реального часу. У сучасних військових симуляторах зазвичай видно тільки ті цілі, які досяжні для ракет найбільшої дальності, але в ситуації війни в космосі супутник може швидко облетіти планету.



Знімок системи моделювання космічної війни / Фото Національний університет оборонних технологій Китаю

Розробку програми підготовки до такого конфлікту військові КНР вважають заходом у відповідь на створення Сполученими Штатами військово-космічних сил і способом стримування можливої "агресії".

При цьому, як зазначає видання SCMP, офіційна позиція уряду Китаю збігається з думкою більшості країн світу про неприпустимість будь-яких форм космічної війни.

На думку Чжан Цзіня, війна в космічному просторі матиме згубні наслідки для всього світу. Виведення з ладу супутникових систем призведе до колапсу повітряного і морського транспорту, заворушень у містах, ізоляції віддалених регіонів. На думку деяких експертів, руйнування супутникової інфраструктури буде еквівалентним розв'язанню ядерної війни.