Нові та неперевірені ліки і методи лікування можуть принести набагато більше шкоди, ніж користі. Особливо це стосується лікування раку, яке знищує не лише хворі клітини, але й багато здорових.

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Саме для того, щоб оцінити токсичність таких препаратів для серцевої тканини, вчені з Медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі створили "серце на чипі", яке б'ється зі швидкістю 60 ударів на хвилину, як живе.

Зрештою, мультиклінічні системи на основі hiPSC, такі як представлений тут "серцевий чип", можуть зменшити залежність від експериментів на тваринах, які традиційно використовуються для доклінічного тестування кардіотоксичності лікарських засобів,

– зазначили дослідники.

Як це вдалося зробити

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (hiPSC) здатні трансформуватися в будь-який тип клітин. Вчені створили з них два паралельні канали, створивши, таким чином, в одному канал, схожий на м'язову тканину, в іншому – аналог кровоносних судин. М'язова тканина змогла залишатися живою протягом тижнів і демонструвала характерні для серцевої тканини скорочення з частотою близько 60 ударів на хвилину.

Дослідники зауважили, що розроблена ними платформа "серцевого чипа" дозволяє проводити скринінг потенційно кардіотоксичних хіміотерапевтичних препаратів на різних типах серцево-судинних клітин у фізіологічно релевантній моделі.

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Живі тканини залишалися функціональними протягом декількох тижнів, що дає можливість для довгострокових досліджень впливу ліків та інших факторів навколишнього середовища на серце. Така платформа не лише допоможе у розробці безпечніших ліків, але й може розповісти вченим більше про тонкощі серцевих захворювань, а саме про те, як вони починаються і прогресують, і як їх можна лікувати.