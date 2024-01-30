Проєкт, спрямований на подолання бідності та бездомності шляхом надання щомісячної стипендії вразливим сім'ям, дав позитивні результати: учасники використовували близько третини додаткового доходу на найнеобхідніші витрати, такі як оренда житла та харчування.

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Попри ці багатообіцяючі результати, скептицизм зберігається серед деяких законодавців, які вважають такі ініціативи потенційно неконституційними у Сполучених Штатах.

Подібні ініціативи в інших містах США продемонстрували успіх у боротьбі з бідністю. Програма Денвера, що пропонує 1000 доларів щомісяця найбіднішим мешканцям міста, продемонструвала настільки позитивні результати, що її продовжили ще на пів року.

Крім того, місто Флінт, штат Мічиган, нещодавно розпочало програму базового доходу для вагітних жінок, яка передбачає одноразову виплату під час вагітності та щомісячну стипендію у розмірі 500 доларів протягом першого року життя дитини.

На тлі постійного зростання бездомності та нерівності у США, все більше міст вивчають можливість впровадження програм гарантованого базового доходу. Однак деякі законодавці продовжують чинити опір.

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В Айові двоє представників республіканців наполягають на прийнятті закону про заборону таких програм, а техаський законодавець назвав неконституційною ініціативу базового доходу в окрузі Гарріс, включно з Г'юстоном.

Дебати щодо ефективності та конституційності ініціатив безумовного доходу продовжуються в той час, як міста намагаються подолати економічну нерівність.