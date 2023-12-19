Як інформує 24 Канал, на прес-конференції Володимир Зеленський анонсував, що українці зможуть купити чи продати авто в Дії лише за 15 хвилин.
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Все працюватиме максимально швидко та просто, а після придбання автівки отримати новий техпаспорт і номерні знаки можна буде поштою.
Що ще з'явилося в Дії
- обмін сертифіката в Дії на житло;
- автоматизована послуга Внесення змін про ФОП;
- е-Підприємець;
- послуги для моряків.
Крім того, Зеленський зауважив, що за 4 роки існування Дії було створено 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів.
- Нагадаємо, що у грудні в Дії додали оновлену та покращену мапу з Пунктами незламності. На додаток до пошуку найближчих притулків та прокладання маршруту, користувачі отримали можливість оцінити місце та залишити відгук.
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- Раніше в Дії з'явилася функція перекладу ключових документів англійською мовою. Це підвищує зручність для громадян України, які перебувають за кордоном.
- Дія також готує зміни до дизайну застосунку, яким вже 4 роки користується понад 20 мільйонів українців.