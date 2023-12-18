Коли чекати

Питання розмитнення авто в Дії хвилює багатьох українців уже не перший рік. Тож 24 Канал дізнався про можливі терміни впровадження нової функції, яка дозволить пришвидшити процес, усунути зайву бюрократію та уникати корупційних схем.

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За словами Михайла Федорова, ще кінця цього року буде зареєстровано законопроєкт про розмитнення. Він нагадує, що раніше вже реєстрували такі законопроєкти, однак вони так і не були прийняті. Тож в оновленому вигляді зроблять ще одну спробу.

Хочу сказати і зробити вам спойлер, що до кінця цього року зареєструють оновлений законопроєкт про розмитнення. Його підтримує велика кількість авторів-депутатів, які вірять, що ця послуга може стати трансформаційною для митниці. Також його підтримує Міністерство фінансів та прем'єр-міністр, який особисто курує цей напрямок. Тому я сподіваюся, що до кінця року законопроєкт буде зареєстровано,

– каже міністр.

Чекати на прийняття закону можна з початку 2024 року.

Послуга, якщо буде прийнята, виключатиме чиновника, як суб'єктивний фактор оцінки авто. Це дозволить уникати цієї ланки прийняття рішення, що стане першим кроком великої трансформації.