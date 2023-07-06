Що відомо

Про руйнацію повідомили самі представники LvivTech.City. За їхніми словами, будівля, в яку влучили росіяни, "стоїть пліч-о-пліч" до бізнес-кампусу.

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В LTC також повідомили, що ніхто з резидентів бізнес-центру не постраждав, адже в приміщеннях нікого не було.

Зараз ми намагаємось оцінити масштаби пошкоджень і складаємо план дій надалі. Будемо докладати максимум зусиль, щоб відновити звичний ритм інноваційного парку. І відбудуємо, і переможемо!

– йдеться у дописі на фейсбуці.

Судячи з фото та відео, на одній зі сторін будівлі повністю вибиті вікна, значні пошкодження всередині та, ймовірно, є руйнування даху. Тож принаймні деяка частина офісів не зможе працювати найближчим часом.

LvivTech.City позиціює себе спільнотою, яка "об’єднує провідні технологічні та інноваційні компанії, R&D-центри, інкубатори й акселератори, підприємців і молоді стартапи, які активно розвиваються та створюють кластер інновацій для розвитку міста". Тож в приміщеннях були розташовані офіси різноманітних IT-компаній.

Нагадаємо, у Львові оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань. Усім мешканцям, які втратили житло запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч.

Наступний ролик з наслідками атаки було опубліковано у телеграмі Володимира Зеленського: відео