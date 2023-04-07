Власник сусіднього бізнесу каже, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, оскільки крадіжка сталася, коли магазин був зачинений. За його словами, за п'ять років роботи в торговому центрі вони ніколи не стикалися з чимось подібним.

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Що відомо

Діра 24 на 18 була вирізана в стіні, за якою, схоже знаходилося підсобне приміщення магазину Apple. Я здивований, що ми стали для них каналом, через який вони потрапили до магазину Apple. Я й гадки не мав, що ми були так близько до них,

– розповідає менеджер Seattle Coffee Gear Ерік Маркс.

Поліція Ліннвуда повідомила, що це сталося після 19:00 у неділю. Співробітники Apple не знали про крадіжку до наступного ранку. Схоже, це була добре організована операція, судячи з того, що бачили на відео з камер спостереження правоохоронці.



Діра в стіні туалету, яка веде в магазин Apple / Фото Mike Atkinson

Зі складського приміщення Apple винесли 436 айфонів. Крім того, зникли планшети iPad і "розумні" годинники. Загальна сума збитку склала близько 500 000 доларів.

При цьому неясно, як грабіжники опинились у самому магазині еспресо-машин. Власник каже, що йому довелося змінити замки, що обійшлось у 1 800 доларів збитків. Це може означати, що вони мали доступ до ключів. Крім того, можливо, володіли планами торгового центру.

Зауважимо, що Apple має технічну можливість відстежити вкрадені iPhone після їхньої активації та віддалено заблокувати. Тож покупцями крадених смартфонів можуть зацікавитися правоохоронні органи, щоб вийти на продавців і самих грабіжників.