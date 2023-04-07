Власник сусіднього бізнесу каже, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, оскільки крадіжка сталася, коли магазин був зачинений. За його словами, за п'ять років роботи в торговому центрі вони ніколи не стикалися з чимось подібним.
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Що відомо
Діра 24 на 18 була вирізана в стіні, за якою, схоже знаходилося підсобне приміщення магазину Apple. Я здивований, що ми стали для них каналом, через який вони потрапили до магазину Apple. Я й гадки не мав, що ми були так близько до них,
– розповідає менеджер Seattle Coffee Gear Ерік Маркс.
Поліція Ліннвуда повідомила, що це сталося після 19:00 у неділю. Співробітники Apple не знали про крадіжку до наступного ранку. Схоже, це була добре організована операція, судячи з того, що бачили на відео з камер спостереження правоохоронці.
Діра в стіні туалету, яка веде в магазин Apple / Фото Mike Atkinson
Зі складського приміщення Apple винесли 436 айфонів. Крім того, зникли планшети iPad і "розумні" годинники. Загальна сума збитку склала близько 500 000 доларів.
При цьому неясно, як грабіжники опинились у самому магазині еспресо-машин. Власник каже, що йому довелося змінити замки, що обійшлось у 1 800 доларів збитків. Це може означати, що вони мали доступ до ключів. Крім того, можливо, володіли планами торгового центру.