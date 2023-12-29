Як і стаціонарні розумні домашні помічники, такі як Alexa або Apple HomePod, робот LG також може розповідати вам про погоду й нагадувати про те, що потрібно вчасно прийняти ліки.

Дивіться також Учені з'ясували, кому більше довіряють діти під час навчання – роботу чи людині

Деталі

Робот працює на платформі Robotics RB5 від Qualcomm, яка передбачає поєднання апаратного та програмного забезпечення, що запускає програму штучного інтелекту робота. Деякі з них включають його здатність розпізнавати обличчя та голоси, обробляти емоції оточуючих і вступати в розмову.

LG заявляє, що цей пристрій зможе привітати вас біля дверей, проаналізувати ваші емоції та ввімкнути музику, щоб підняти вам настрій або заколисати вас до сну. Він навіть може "емоціонувати", змінюючи свою позу завдяки шарнірним суглобам ніг. Хоча це й дуже мила функція, вона може не мати жодного практичного застосування.

Робот також оснащений камерою на "обличчі", динаміком і різноманітними датчиками, які дають йому можливість орієнтуватися в просторі, розмовляти й слухати. Він також може вимірювати якість і температуру повітря в приміщенні.

Поки що неясно, чи можна його підключити до системи "розумного будинку" і керувати, наприклад, термостатом чи іншими пристроями. LG поки що не відповіла на коментарі з цього приводу, а також сказала, що ціна робота буде оголошена пізніше.

Оскільки він може вільно пересуватися, ви можете запрограмувати його доглядати за вашими домашніми тваринами, поки вас немає, і надсилати сповіщення прямо на смартфон, "якщо буде виявлена будь-яка незвична активність". Використовуючи ті ж інструменти моніторингу, бот може діяти як мобільний "охоронець" і надсилати вам сповіщення, якщо в будинку є рух, поки вас немає. Або, що більш ймовірно, просто повідомить вам, що ви залишили світло на кухні увімкненим.

Виставка CES 2024 у Лас-Вегасі, на якій робота продемонструють глядачам, проходитиме з 6 по 12 січня. В який саме день буде презентація, поки невідомо.