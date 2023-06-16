Відомо, що марсохід зробив знімок 8 квітня на чорно-білі навігаційні камери. Один панорамний знімок було зроблено о 09:20 за місцевим часом, другий — о 15:40. Пізніше до комбінації обох панорам було додано колір для художньої інтерпретації сцени.

Дивіться також Несправний китайський марсохід знайшов докази відносно недавньої появи води

Curiosity на Марсі

Curiosity продовжує рухатися далі, вже пройшовши 154 кілометри кратером Гейла в пошуках слідів органічних молекул та інших ознак життя, яке, можливо, коли-небудь існувало на Марсі. Спочатку чорно-біле зображення "листівки" пройшло колоризацію на Землі: у різних частинах колажу відображається різний час доби, якими їх, бачить марсохід.

Як повідомляють у NASA, одна й та сама сцена, знята вранці та ввечері, має різний вигляд. Тож об'єднання двох знімків дало змогу закарбувати цю різницю, яку забезпечило Сонце і його світло.

Блакитний колір доданий у праву частину зображення для демонстрації місцевого ранку.

Жовтий — вечора.



Те ж зображення Curiosity з коментарями NASA / Фото NASA/JPL-Caltech

Ровер буквально "зазирає через плече", показуючи власні сліди. За ним лежить регіон Marker Band Valley, звивиста територія в місцевості, що містить сульфати, де Curiosity виявив сліди стародавнього озера, що існувало мільярди років тому.

У полі зору є й інші об'єкти, деякі з яких марковані NASA на окремій версії знімка — марсохід минув їх під час десятирічної подорожі.

На знімку можна побачити й частини самого ровера, включно з трьома антенами, атомним джерелом енергії та детектором радіації (RAD, біле коло внизу праворуч). Він збирає дані про радіацію на Марсі — вони стануть у пригоді, якщо на Марс колись вирушать астронавти.