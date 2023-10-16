Компанія зараз працює над новаторською технологію, яка дозволить працівникам магазинів за допомогою спеціального планшета оновлювати iPhone в заводському пакуванні перед продажем. Нове рішення має на меті забезпечити користувачам безпроблемну роботу, водночас вирішуючи потенційні проблеми.

А тим часом Користувач iPhone 15 Pro каже, що його смартфон з USB-C заряджає Power Bank, а не навпаки

Проблема вже вирішена, але не все так просто

Занепокоєння щодо перегріву спонукало Apple швидко випустити оновлення iOS 17.0.3, яке ефективно вирішило проблеми, з якими зіткнулися деякі користувачі iPhone 15 Pro. Згодом компанія поставила собі за мету запобігти подібним проблемам у майбутніх версіях.

За інформацією оглядача Bloomberg Марка Гурмана, Apple активно працює над новою розробкою. Інноваційний підхід спростить користувацький досвід, дозволяючи покупцям купувати iPhone з найновішими оновленнями програмного забезпечення прямо з коробки.

Apple планує впровадити цю технологію у своїх роздрібних магазинах до кінця року, щоб підвищити ефективність взаємодії з покупцями.

Важливо, що оновлення програмного забезпечення не впливають на продуктивність серії iPhone 15 Pro, а це означає, що користувачі отримають як оптимальну функціональність, так і більш приємний загальний досвід роботи з пристроями.

Дивіться також Бездротова зарядка BMW ламає нові iPhone 15

Впровадження цього рішення для безконтактного оновлення iOS стало ще однією віхою в постійних зусиллях Apple, спрямованих на забезпечення безперебійного та зручного користування для своїх клієнтів. Оскільки технологічний гігант продовжує розробляти інновації та вдосконалювати свої продукти, користувачі можуть розраховувати на меншу кількість проблем пов'язану з роботою операційної системи.