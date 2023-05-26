У 2019 році люди власноруч генерували 68,2 відсотка всього трафіку мережі. Відтоді цей показник неухильно знижується.

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Трохи статистики

Дані за 2021 рік показують число в 57,7 відсотка людської присутності в інтернет-трафіку, а у 2022 році було лише 52,6 відсотка. Водночас загальний трафік не знизився — навпаки, він збільшується, що вимагає колосальних витрат енергії та обчислювальних потужностей.

Хто ж створює майже половину інтернет-трафіку сьогодні? Відповідь проста – це боти, спеціальне програмне забезпечення, яке здебільшого не займається створенням контенту, а виконує якісь інші цілі – стеження, збір даних, аналіз та інше.

Зазвичай ботів поділяють на "поганих" і "нейтральних", тому що "хороших" не існує за визначенням. У кращому разі від дій бота не буде прямої шкоди, але він все одно споживає ресурси й створює перешкоди в роботі сайтів, коли моніторить їхню активність або веде індексацію контенту.

"Погані" боти дуже затребувані сьогодні. Вони технічно складніші й більш просунуті, ніж нейтральні версії. Наприклад, у 2022 році 51,2 відсотка усіх ботів належали до категорії "поганих" і мали складну структуру, тоді як середнього рівня було лише 15,4 відсотка. Всі решта являли собою найпростіші нейтральні вебпрограми. "Погані" боти використовуються для організації кібератак, викрадення даних, таємного стеження за сайтами та користувачами, дезінформації та інших зловмисних цілей. Ознак того, що ця тенденція коли-небудь зміниться, немає.