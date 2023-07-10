Med-PaLM 2 є варіантом великої мовної моделі ШІ від Google PaLM 2, що лежить в основі чатбота Bard, і призначений для відповідей на питання медичного характеру. Анонсували його на конференції Google I/O у травні цього року.

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Що відомо

Журналісти The Wall Street Journal повідомляють, що у внутрішньому електронному листі, який вони бачили, йдеться про те, що Google вважає, ніби її оновлена модель може бути особливо корисною в країнах з "більш обмеженим доступом до лікарів". Тобто допомогти бідним людям отримати медичну допомогу, якщо вони не мають коштів на повноцінний похід до лікарні.

Med-PaLM 2 пройшов навчання на спеціально підібраному наборі демонстрацій медичних експертів, що, на думку Google, зробить його кращим у розмовах на медичну тематику, ніж узагальнені чатботи, такі як Bard, Bing і ChatGPT.

Коротка презентація Med-PaLM 2 англійською мовою: відео

У статті також згадується дослідження, оприлюднене Google у травні, яке показало, що Med-PaLM 2 все ще страждає від деяких проблем з точністю , які ми вже звикли бачити в інших великих мовних моделях. Розробники виявили багато неточностей і нерелевантної інформації у відповідях ШІ.

, які ми вже звикли бачити в інших великих мовних моделях. Розробники виявили багато неточностей і нерелевантної інформації у відповідях ШІ. Проте, майже за всіма іншими показниками, такими як докази аргументації, консенсусні відповіді або відсутність ознак неправильного розуміння, Med-PaLM 2 показав "більш-менш такі ж результати, як і реальні лікарі".

WSJ повідомляє, що клієнти, які тестують Med-PaLM 2, контролюватимуть свої дані, які будуть зашифровані, і Google не матиме до них доступу.

За словами старшого дослідницького директора Google Грега Коррадо, Med-PaLM 2 все ще перебуває на ранніх стадіях.