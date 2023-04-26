Російські ЗМІ поширили вихваляння Медведєва, а у мережі його таки засміяли за те, що сам собі суперечить. Мовляв, якщо російські технології такі "передові". Чому ж обійтись без західної техніки – не можуть. 24 Канал розібрався, у чому суть протиріччя Медведєва.

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До слова, у своїй промові російський політик заявив, що Євросоюз і США нібито мають розвалитися.

Сьогодні взяв участь у федеральному просвітницькому марафоні "Знання. Перші" та провів засідання робочої групи Військово-промислової комісії Росії із контролю за виробництвом затребуваних зразків озброєння, військової, спеціальної техніки та засобів ураження,

– урочисто заявив Медведєв.

"Кончина наших ворогів"

А далі заступник секретаря Радбезу Росії і почав розпинатись про перевагу Росії і взявся робити свої прогнози щодо розвалу Європейського Союзу та США.

Розпад Євросоюзу й Америки – це просто безславна кончина наших ворогів",

– сказав Медведєв, читаючи свій текст з американського iPad.



Медведєв не посоромився читати це з американського планшета / Скришот з відео

До слова, кремлівські політики публічно дуже часто заявляють, мовляв, не користуються західною технікою. Та що там, вони усього західного нібито не визнають. На ділі ж усе навпаки – авто, техніка, одяг, школи та університети для своїх дітей – усе вони обирають "зарубєжное".

А ось Медведєв останнім часом озвучує усе неадекватніші судження. Так, нещодавно він заявив, що світ перебуває на межі Третьої світової війни та додав, що це може запобігти "тихому поділу" України між Польщею та іншими країнами.