24 Канал уважно вивчив відеозапис з коментарями Маска та Вівека та виявив у ньому деталі, які вказують на те, що це відео є фейковим.

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Чергова російська ІПСО?

Ми знайшли запис прямої трансляції під час якої Ілон Маск та Вівек Рамасвамі обговорювали свободу слова на різних платформах, зокрема на Х. Перш за все варто наголосити, що під час цієї бесіди ні Маск, ні Вівек взагалі ніяк не згадували про Росію чи Владіміра Путіна.

У соцмережах та телеграм каналах почали поширювати відео з прямого ефіру, де Ілон Маск, начебто, хвалить російський народ у цілому та відзначає гумор і креативність, які проявляються в численних російських мемах, які він нібито отримує щодня.

Щодня я отримує піар-звіти з десятками російських мемів про себе. росіяни мають специфічне почуття гумору чи щось таке... Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт у майбутньому,

– мовиться у відео.

Ілон також, начебто, зауважив, що йому подобається Путін, а диктаторські замашки та імперіалізм це упередження.

"Якщо відкинути упередження про диктаторські замашки та імперіалізм – він непоганий мужик. Він любить свою країну та діє в її інтересах", – додав Маск.

На відео нижче можна помітити, що ні Вівек, ні Маск не розмовляють про Росію і не згадують у своїй розмові Путіна. Крім того, голоси обох спікерів відрізняються з чого можна зробити висновок, що аудіоряд було згенеровано із застосуванням ШІ інструментів.

Запис трансляції

Фейкове відео

У підсумку можна припустити, що відео є черговим російським фейком спрямованим на емоційну реакцію українців.

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Нагадаємо, що Маск закликав Зеленського пояснити ситуацію щодо ув'язнення блогера Гонсало Ліри. Усе почалося з того, що американський проросійський журналіст Такер Карлсон виклав у соцмережі Х допис, у якому звинуватив українську владу у нібито "катуванні Гонсало Ліри". Американський ведучий стверджує, що блогера буцімто затримали через "критику президента України". СБУ надало відповідь щодо цієї ситуації.